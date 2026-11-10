 Ducesa de Sussex și-a anulat discursul de la Bruxelles după arestarea tatălui său | adevarul.ro
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Ducesa de Sussex și-a anulat discursul de la Bruxelles după arestarea tatălui său

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Meghan Markle, Ducesa de Sussex, și-a anulat discursul de la Bruxelles după ce a aflat că tatăl ei, Markle Sr., a fost arestat în Florida. El a fost acuzat de deținere de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

Meghan Markle
Meghan Markle, ducesa de Sussex Foto: Profimedia

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a renunțat la un discurs programat la Bruxelles, potrivit Mediafax. Ea a afirmat că nu se simte „suficient de puternică din punct de vedere emoțional” pentru a vorbi în public, în urma arestării tatălui său în statul Florida. Decizia a fost luată chiar dacă Ducesa nu are o relație apropiată cu tatăl său.  

Markle urma să susțină un discurs comun alături de Harry, Ducele de Sussex, marți. Cei doi soți urmau să susțină discursul în fața Parlamentului European, pe tema siguranței copiilor în mediul online. Conform unor informații, ea va fi prezentă alături de Harry la evenimentul de la Bruxelles, dar a decis să nu ia cuvântul.

De ce a fost arestat Thomas Markle

Thomas Markle Sr. a fost arestat vineri, în Florida, sub o acuzație federală privind deținerea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Bill Essayli, prim-asistent al procurorului federal pentru Districtul Central din California, a declarat că Markle Sr., în vârstă de 82 de ani, din Lakeland, Florida, a fost arestat în urma unei plângeri penale depuse joi.

În timpul perchezițiilor autorizate de instanță, agenții au confiscat aproximativ 78 de obiecte, inclusiv diapozitive, negative foto și cărți, care conțin materiale suspectate a fi legate de abuzuri sexuale asupra copiilor.

Arestarea survine după ce, luna trecută, au apărut informații conform cărora autoritățile din Filipine îl investigau pe Markle Sr. în legătură cu acuzații similare. Atunci, tatăl Ducesei a negat acuzațiile, descriindu-le drept „minciuni bolnave”.

Thomas Markle Snr a fost arestat vineri la azilul de bătrâni în care se afla. El a fost scos din azil cu cătușe la mâine de către agenți FBI. La câteva ore după incident, bărbatul a fost eliberat pe cauțiune fiind monitorizat electronic.

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