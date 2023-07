Denise Rifai rupe tăcerea. De ce a demisionat prezentatoarea de la Realitatea. „Nu sunt de vânzare!”

Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune, a povestit la Ego Life despre cariera ei și despre momentele cruciale pe care le-a traversat. Într-unul dintre momente, spune ea, a demisionat „într-o clipă”.

Denise Rifai prezintă emisiunea care adresează 40 de întrebări incomode celor mai importante celebrități din țară, dar și oamenilor politici. Ea a ajuns să prezinte acestă emisiune după ce, timp de aproape nouă ani, a lucrat la Realitatea TV. Plecarea de la postul tv care a consacrat-o a fost un moment crucial, dar și dureros pentru cariera ei. A fost postul de televiziune care, practic, a și consacarat-o.

Însă 2020, vedeta și-a dat demsia, decizie despre care spune că a fost una dintre cele mai grele din viața sa, pentru că oamenii în care avea încredere au trădat-o.

Decizie dificilă

„Povestea vieții mele… eu când am luat decizia, a fost cea mai dureroasă, să plec din zona pe care eu o iubeam foarte mult, o zonă de confort… iubirea asta a mea pentru politică și pentru a face lucrurile să se întâmple”, a povestit ea.

„A trebuit să iau decizia de a-mi da demisia într-o secundă pentru că am primit un telefon care a fost contrar tuturor principiilor mele de viață. Am decis și am spus că eu nu sunt de vânzare orice ar însemna acest lucru, mi-am dat demisia pe loc, am sărit în gol, nu aveam nimic pregătit, nimic planificat”, a povestit Denise Rifai, la Ego Life cu Dana Săvuică.

După demisia de la Relitatea TV, a venit imediat propunerea din partea Kanal D, moment în care poveste că a plâns atunci când a văzut noul proiect, care i se potrivea mănușă.

