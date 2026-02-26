Sezonul 3 al emisiunii „Power Couple” de la Antena 1 s-a încheiat cu o finală tensionată, plină de momente-limită, în care rezistența fizică și forța relațiilor au fost puse la încercare până la extrem. Marii câștigători ai trofeului și ai premiului în bani sunt Oase și Maria Pitică, după o confruntare spectaculoasă cu Simona și Marius Urzică.

Gazda show-ului, Dani Oțil, a deschis proba decisivă cu un discurs emoționant: „Împreună am râs, am lăcrimat, ne-am adus aminte de lucruri, dar cel mai important este că am rezistat. Dragii mei, veți căra, ca în viață, niște bagaje: amintiri, dorințe, visuri, speranțe, mici probleme ale vieții. Greutățile sunt simbolizate de lingouri de aur, iar câștigă cuplul care rezistă cel mai mult acolo sus”.

Finaliștii au fost ridicați pe o platformă și supuși unei simulări extreme a anotimpurilor – vânt puternic, ploaie rece, alternanțe de temperatură. În bagajele lor au fost adăugate lingouri de aur, crescând presiunea fizică și psihică.

Primii care au cedat au fost Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, clasați pe locul trei.

Gestul care a impresionat toată țara

Momentul serii a fost decizia lui Răzvan Bănică de a opri proba pentru a-și proteja soția, vizibil epuizată.

„Te iubesc din toată inima mea, banii nu au contat niciodată pentru noi! Iubirea contează. Nu vreau să te văd că suferi pentru nimic în lume. Nimic nu contează mai mult pe lumea asta decât sănătatea ei, decât siguranța ei. Nu aveam cum să țin o valiză cu bani văzând că iubirea vieții mele e așa cum era. Nu merită!”

Gestul a fost aplaudat în platou și online. „Jos pălăria”, au scris fanii, iar emoțiile au fost atât de puternice încât reacțiile din studio au fost vizibil marcate.

Duelul final: Oase & Maria vs. familia Urzică

Marea confruntare s-a dat între Oase și Maria Pitică și Simona și Marius Urzică. Determinarea a fost dusă la extrem.

„Efectiv nu mai puteai să îți controlezi corpul”, a descris proba Simona Urzică.

„Toate aceste anotimpuri au fost un calvar”, a spus Marius Urzică.

Într-un moment de cumpănă, dialogul dintre cei doi a arătat presiunea uriașă:

„Mai poți, mama? Zi-mi dacă nu mai poți”, a spus Marius.

„Nu prea”, a recunoscut ea.

„Haide, mami, mai ține”, a încercat să o convingă gimnastul.

Finalul a fost dramatic. Simona, epuizată, l-a implorat pe soțul ei să oprească proba, iar Marius a cedat în cele din urmă. Decizia a stârnit reacții puternice pe rețelele sociale.

Un comentariu dur a devenit viral: „Poți să fii campionul campionilor, dacă soția ta plânge lângă tine și tu îi spui să continue, ești praf…”

Alții însă l-au apărat: „Pentru mine, ei sunt adevăratul «Power Couple»… Marius ne-a arătat și în seara aceasta mentalitatea de campion.”

Criticile au continuat: „Marius, lasă orgoliul și învață să pierzi când vezi că femeia iubită nu mai poate!”.

Replica Simonei Urzică

În fața valului de comentarii, Simona a intervenit public: „Dragi oameni, Am văzut multe comentarii în care se aruncă cuvinte grele către soțul meu, Marius Urzică, și simt nevoia să vă scriu câteva rânduri… Adevărul este simplu: Marius mă iubește și mă respectă, iar asta nu se pune la îndoială. Finala a fost una grea. Eu ajunsesem într-un punct în care simțeam că nu mai pot fizic și îl rugam, să ne oprim. El însă spunea «încă puțin», nu din răutate, nu din orgoliu și nici pentru că nu îi pasă de mine, ci pentru că asta este mentalitatea unui campion – să lupți până la capăt, chiar și atunci când pare imposibil… Noi știm ce este între noi, iar asta contează cel mai mult. Vă rog doar să încercați să înțelegeți înainte să judecați…”

Marii câștigători

În final, Oase și Maria Pitică au rezistat cel mai mult și au ridicat trofeul „Power Couple România” 2026, demonstrând că echilibrul dintre ambiție și susținere reciprocă poate face diferența.

O finală despre putere, dar mai ales despre iubire, limite și alegeri făcute sub presiune maximă.