De ce Erika Isac a filmat nud în Macarena: reacția fostului iubit. Artista, gata să dea lovitura cu noua piesă INTERVIU EXCLUSIV

Vorbește despre puterea feminină, abuzuri și, mai nou, despre reprezentanța femeilor în politică. Face asta pe ritm de rap și fără cenzură. Erika Isac vine acum cu un cadou de 8 martie, despre care a povestit într-un interviu exclusiv, Adevărul. Se numește: „Femei în Parlament”. În plin an electoral, noua piesă are un mesaj puternic și se anunță a fi de un succes răsunător, cel puțin egal cu „Macarena”.

Deopotrivă lăudată și criticată în mediul online, artista de la malul mării a venit cu explicații pentru limbajul licențios și filmările nud din piesa cu care a dat lovitura, luna trecută.

„Macarena” a fost senzația momentului pe toate platformele sociale, a fost distribuită de artiști și influenceri autohtoni, preluată ce organizații de protecția femeilor și a strâns peste 4,6 milioane de vizualizări pe YouTube, unde ajunsese numărul 1.

Lansarea piesei a coincis și cu despărțirea de iubitul său, Adi Istrate, de asemenea, cântăreț cunoscut. Oamenii au început să facă diferite speculații și pe această temă.

Cu toate acestea, vocea Erikăi Isac, o tupeistă a Generației Z, a ajuns să fie auzită până în Parlamentul European, după ce versurile, îmbinate într-un remix de rap, au ridicat grave probleme sociale: de la stigmatizarea femeii, până la victimele abuzului domestic.

Ideea unei platforme de ajutor

Tânăra, în vârstă de 24 de ani, din Constanța, își dorește să facă reale schimbări și să se implice, pe cât posibil, pentru o lume mai bună. Pe lângă muzică, are în plan crearea unei platforme prin care să poată oferi ajutor victimelor abuzurilor.

„Lucrăm la o platformă pentru oamenii care se află în pericol, în special femeile, dar nu neapărat. Este o platformă pentru toată lumea, în care o persoană, în momentul în care se simte în pericol, fie că mege la o întâlnire, fie că merge oriunde, să își poată dea locația live și, dacă trimite un anumit text, la care încă lucrăm, va fi ajutată de un echipaj special. Platforma este în lucru și, momentan, nu pot da mai multe informații”, a declarat artista, în cadrul unei conferințe de presă.

Revenind la marea ei pasiune, din primăvara anului trecut, Erika a început să lucreze la piesa „Femei în Parlament”. Deși a declarat că, momentan, nu are în plan să cocheteze cu politica, ea a compus o versurile în scopul de a susține o mai mare reprezentanță feminină în Parlament. Inspirată a fost și de faptul că există deja un proiect de lege al ministrului Familiei, Gabriela Firea, prin care se prevede un procent de 30% femei pe listele electorale.

Fără perdea, cântăreața a mai adăugat și că „îi vine să vomite” atunci când este acuzată că totul este o strategie de marketing.

Interviu exclusiv Adevărul: Erika Isac

Adevărul: De unde ți-a venit ție ideea de a compune melodii rap cu mesaj feminist, cum nu s-au mai făcut la noi în țară?

Ce m-a inspirat? Realitatea din jurul nostru. Poate și experiențe personale, poate experiențe ale oamenilor apropiați din jurul meu. E posibil să mai fi fost scoase piese de acest gen, dar pur și simplu nu au ajuns la public la modul în care Macarena a făcut-o. Poate eu am avut parte de momentul potrivit.

Adevărul: Ai avut alți artiști care te-au inspirat?

Eu ascult foarte multă muzică, de foarte multe tipuri. În principal, am crescut cu muzica lui Amy Winehouse și Nicki Minaj. Le știu aproape toate piesele și le iubesc cel mai mult, chiar dacă e o discrepanță fantastică între cele două.

Erika Isac și Dorian Popa, absolvenți ai aceluiași liceu de top

Adevărul: Când ai început să faci muzică, de unde această pasiune și cum ai ajuns unde ești astăzi?

Eu cânt de la șase ani, dar am început să compun în urmă cu trei ani. Prima mea piesă am compus-o la 11 ani, dar am șters-o de pe YouTube, pentru că făceau colegii mișto de mine. După, am mai scos piese, pe la 20-21 de ani, la fel, scrise de mine, dar nu au prins la public. Am început, apoi, să lucrez cu Laurențiu Duță și cu el am scos două piese. Abia ulterior am semnat la Global și mi-am început, cu adevărat, cariera muzicală.

Adevărul: Ce liceu ai absolvit?

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, din Constanța.

Despre Macarena și Femei în Parlament: „Sunt în chiloți pentru că mă duce capul”

Adevărul: Tu, personal, te-ai confruntat vreodată cu situații precum să ieși la o întâlnire cu un tip și să îți fie frică, să le dai locație live prietenelor tale, așa cum spui în piesă?

Nu la o întâlnire, dar când vin acasă de undeva, fie din club, fie de la o prietenă, mi s-a întâmplat să trimit locația live iubitului sau vreunei prietene, mamei. Sau când mai călătoream cu mașini ride-sharing între orașe am avut locația pornită constant, pentru că nu se știe niciodată.

Adevărul: Dar ai avut vreodată probleme cu bărbați agresivi?

Da, m-am confruntat cu bărbați agresivi de-a lungul vieții mele. De asemenea, de când am lansat piesa, am primit tot felul de mesaje care m-au emoționat.

Adevărul: De ce ai ales să filmezi dezbrăcată și, practic, prin asta să sexualizezi femeia?

Nu, nu am sexualizat! Sexualizarea femeii este un construct social. Am venit pe lume dezbrăcați, noi, cu toții. Vreau să subliniez faptul că inteligența și decența femeii nu ține sub nicio formă de cum este îmbrăcată. De-asta sunt în chiloți. În „Macarena” sunt dezbrăcată, iar în „Femei în Parlament” sunt în chiloți pentru că mă duce capul și nu are legătură niciodată cu ce sunt îmbrăcată. Grantez că știu și mai multă istorie decât toți „Mireii” care comentează. Substratul principal este: o femeie se îmbracă așa cum vrea ea și contează, mai mult, ce scoate pe gură.

Adevărul: „Doresc fete la orice bagabont fără rețineri, să simți cum e să nu o poți proteja de alții ca tine”. Ce ai vrut să spui, concret cu acest vers, pentru că pare că răzbunarea s-ar răsfrânge tot asupra unei noi generații de femei?

În cartier, ca să zic așa, este vorba asta că bagabonții au ghinionul de a avea fix fete, tocmai pentru că întreaga lor viață le-au tratat urât. Versul respectiv se referă strict la tipul acela de bărbați care nu au o atitudine măcar semi-decentă față de femei, întreaga lor viață, iar în momentul în care au un copil, încep să se sperie de situațiile în care fata lor ar putea fi pusă, încă de când se naște. Este un semnal de alarmă, un fel de: uită-te în oglindă, este posibil ca, la un moment dat, fiica ta să fie speriată de unul exact ca tine. Un semnal de alarmă pentru ei, nu o răzbunare către femei. Nu doresc ca femeile să aibă tați care toată viața și-au bătut joc de alte persoane. Încerc să transmit acelor bărbați că trebuie să se schimbe, pentru că la un moment dat, poate vor avea un copil, iar acel copil să fie fată.

Adevărul: Legat de noua piesă, „Femei în Parlament”: adesea, când o femeie are succes în carieră sau ajunge în poziții de conducere, se propagă zvonuri precum: „s-a culcat cu cine trebuie” sau „este a cuiva”, tocmai pentru a fi devalorizată și a nu i se recunoaște meritele reale. Cum ai comenta?

Problema asta nu este doar în politică, ci în orice domeniu, bineînțeles și în cazul nostru, al artiștilor. Sunt sigură că, dacă întrebi un om de pe stradă cum am ajuns eu să am piesa Macarena, probabi,l așa cum ai spus și tu, va spune, citez: „s-a culcat cu cine trebuie”. Stereotipul ăsta, din păcate, are și un oarecare sâmbure de adevăr, pentru că bărbații care au ajuns lideri, de-a lungul timpului, și-au folosit puterea în astfel de scopuri... personale, să le zic așa. Șantajul există, manipularea există, dar din punctul meu de vedere, astfel de cazuri sunt mai rare decât se propagă. Am auzit inclusiv bârfe în jurul meu. Cumva, lumea are impresia că trebuie neapărat să fie un bărbat în spate, ca o femeie să fie capabilă de ceva. Surpriză! Nu!

Părerea părinților și a fostului iubit

Adevărul: Ce părere are fostul tău iubit despre piesa „Macarena”?

Fostul meu iubit este foarte mândru de piesa Macarena, îi place foarte mult. Susține mesajul dinainte să scriu piesa că, până la urmă, nu avea ce să caute de mână cu mine dacă nu o făcea și atât. Este un susținător!

Adevărul: Deci piesa și despărțirea voastră nu au nicio legătură?

Eu și iubitul meu ne-am despărțit cu săptămâni înainte de a filma videoclupul pentru Macarena, dar lumea nu are de unde să știe. Noi nu am anunțat imediat că ne-am despărțit, iar oamenii și-au dat seama de asta când au văzut că nu mai postăm poze împreună. Nu a avut nicio legătură.

Adevărul: Dar părinții tăi ce părere au avut?

Părinții mei, de asemenea, sunt foarte mândri. Ei sunt și opinia care contează cel mai mult. Ei doar pot spune că și-au făcut griji în legătură cu sănătatea mea psihică, de modul în care voi faca față valului de critici.

Mai puține reclame la suc și creme, mai multă implicare socială

Adevărul: Cum ai vedea tu o societate mai bună pentru femei?

Educație, oamenii care influențează să fie mai implicați în mesaje sociale. Să conteze mai puțin reclamele la suc și creme. Să conteze mai mult necazurile oamenilor din jurul nostru. Și nu numai ale femeilor. Copiii și bărbații se confruntă, de asemenea, cu o grămadă de nenorociri.