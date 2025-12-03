Articol publicitar

IULIUS a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024: energie 100% verde în activele operaționale și o abordare nouă în regenerare urbană

0
0
Publicat:

IULIUS, lider în dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană din România, a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024, realizat, în mod voluntar, după noile standarde europene de raportare, confirmând progrese consistente în decarbonizare, eficiență energetică și impact comunitar la nivelul întregului portofoliu cu o valoare de piață de 2 miliarde de euro.

IULIUS accelerează, prin noua generație de proiecte propuse la Cluj-Napoca și Constanța, politicile ESG (criterii de mediu, sociale și de guvernanță), prin investiții care susțin transformarea urbană prin dezvoltarea amprentei verzi și crearea de contexte moderne pentru socializare, creșterea atractivității orașelor și refacerea legăturii oamenilor cu locurile în care trăiesc.

01 png
Imaginea 1/2: 01 png
01 png
02 png

În 2024, investițiille IULIUS în ESG au avut ca efect, printre altele:

  • reducerea cu 15% a intensității generării deșeurilor
  • reducerea cu 40% a intensității consumului de apă
  • scăderea cu 35% a amprentei de carbon

*comparativ cu anul de bază 2019

În ceea ce privește energia și decarbonizarea, 2024 a fost primul an complet în care portofoliul IULIUS a funcționat cu energie electrică provenită 100% din surse regenerabile, prin achiziție de energie verde. Acest demers a fost susținut de investiții substanțiale în capacități proprii de producție, cu peste 5,5 MW instalați în panouri fotovoltaice pe toate proiectele din portofoliu, ceea ce permite economii de aproximativ 10% din consumul propriu anual.

„Adoptarea principiilor de sustenabilitate ne-a schimbat fundamental modul de abordare a businessului. Pentru IULIUS, integrarea principiilor ESG a însemnat o schimbare de perspectivă, astfel încât nu mai privim sustenabilitatea ca pe un <<nice to have>>, ci ca pe un cadru strategic care ghidează procesele de luare a deciziilor. Practic, fiecare proiect pe care îl dezvoltăm este analizat nu doar din perspectiva costurilor și a randamentelor financiare, ci și a impactului asupra oamenilor, mediului și comunităților locale. Acest lucru ne-a permis să luăm decizii consecvente și bine fundamentate, aliniate așteptărilor partenerilor, clienților și colaboratorilor noștri. În acest scop, am creat structuri de guvernanță dedicate — un Comitet de Sustenabilitate și un Task Force — care asigură implementarea și monitorizarea tuturor activităților specifice”, a declarat Dan Chelaru, Group Sustainability Officer IULIUS.

În 2024, IULIUS a elaborat și adoptat Strategia de Decarbonizare, în parteneriat cu International Finance Corporation (IFC), aliniată scenariului de limitare a încălzirii globale la 1,5°C. Strategia stabilește un obiectiv ambițios: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 79% până în 2030, prin măsuri de eficiență operațională și investiții în soluții tehnologice cu emisii reduse.

De asemenea, a fost inițiat în mod voluntar procesul de aliniere la cerințele europene privind raportarea de sustenabilitate corporativă (CSRD), deși nu există încă obligație legală. Prin abordarea proactivă, IULIUS urmărește să ofere părților interesate un nivel ridicat de transparență, comparabilitate și încredere în datele de performanță ESG.

Preocuparea pentru natură a rămas constantă și în 2024, când IULIUS a derulat investiții care pregătesc demararea a două noi proiecte de reconversie.

La Constanța, unde compania propune un concept amplu de reconversie a unui teren afectat de activități petroliere într-un proiect mixed-use, a fost demarat cel mai amplu proces de bioremediere privată din Europa, unic prin metodologie și amploare. Cercetătorii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) București au dezvoltat o formulă originală de microorganisme naturale, selectate chiar din situl contaminat, capabile să biodegradeze hidrocarburile petroliere, o metodă care amplifică procesul natural de vindecare și reduce semnificativ durata remedierii.

Foto Șantier bioremediere IULIUS Constanța JPG
Imaginea 1/2: Foto Șantier bioremediere IULIUS Constanța JPG
Foto Șantier bioremediere IULIUS Constanța JPG
Foto 2 Șantier bioremediere IULIUS Constanța JPG

Potrivit viziunii renumitului birou de arhitectură Foster + Partners, proiectul de la Constanța va include grădină botanică, parcuri, piațete, amfiteatru în aer liber și sală de spectacole, zone de restaurante și cafenele, zone de shopping și spații de birouri, un mix de funcțiuni atrăgător pentru comunitatea locală, pentru turiști și pentru investitori, care va genera valoare pentru întreaga regiune. În paralel, IULIUS a amenajat o pepinieră  la Lazu, cu 1.100 de arbori maturi aduși din Italia, care vor fi transplantați pe terenul proiectului pentru a crea ancora verde a viitorului proiect.

La Cluj-Napoca, a fost amenajată o pepinieră cu peste 700 de arbori și arbuști care vor fi transplantați în proiectul mixed-use RIVUS de pe fosta platformă industrială Carbochim, pe care compania IULIUS îl va realiza împreună cu Atterbury Europe.

Aflat în etapa de obţinere a autorizaţiei de construire, RIVUS este un demers sustenabil care va crea o destinaţie multifuncţională, cu retail, entertainment, parc şi spaţii verzi de peste 5 hectare, orientate spre râul Someş. Proiectul, semnat de reputatul birou de arhitectură UN Studio din Olanda, pune accentul pe reducerea amprentei asupra mediului prin elemente inovatoare. Pentru acest proiect, în 2025 a fost obținut cel mai mare credit acordat unei dezvoltări din industria real estate din România, în valoare de 400 de milioane de euro. Este o finanțare sindicalizată verde, asigurată prin atingerea și respectarea standardelor de sustenabilitate LEED Platinum și EDGE Advanced, care acoperă întregul ciclu de dezvoltare – operare - refinanțare.

Portofoliul IULIUS include 8 centre comerciale regionale, la Iași, Cluj, Suceava și Timișoara, cu o suprafață totală de retail de 320.000 mp. Rețeaua celor 15 clădiri de business premium United Business Center, cu suprafața totală de 240.000 mp, au devenit poli de dezvoltare şi sediul a 145 de companii, cu 29.000 de angajați.

Foto PALAS Iași jpg
Imaginea 1/2: Foto PALAS Iași jpg
Foto PALAS Iași jpg
Foto IULIUS Timișoara jpg

Raportul de Sustenabilitate 2024 este disponibil aici: https://www.iuliuscompany.ro/sustenabilitate

Departament PR

W: www.iuliuscompany.ro

E: pr@iulius.ro

Constanţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
digi24.ro
image
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
gandul.ro
image
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
mediafax.ro
image
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
fanatik.ro
image
CTP a dat verdictul despre Călin Georgescu: „Ar fi la fel de eficient și dacă ar vorbi unei adunări de surzi”
libertatea.ro
image
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
observatornews.ro
image
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Ce faci dacă ești implicat într-un accident ușor: constatare amiabilă vs. poliție
playtech.ro
image
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Dumnezeule!" La 44 de ani, Serena Williams a făcut anunțul așteptat de toată lumea tenisului
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
5 unități medicale din Prahova au rămas fără apă! Pacienții ar putea fi transferați la unități sanitare din București. Anunțul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Războiul dintre Gabriela Cristea și Cristina Șișcanu. Cele două, fină și nașă, acuzații grave în mediul online
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Serena Williams foto Profimedia jpg
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Maxima a impresionat cu tiara ei veche de 88 de ani, făcută din 34 de diamante, la dineul de stat din Suriname

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!