IULIUS a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024: energie 100% verde în activele operaționale și o abordare nouă în regenerare urbană

IULIUS, lider în dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană din România, a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024, realizat, în mod voluntar, după noile standarde europene de raportare, confirmând progrese consistente în decarbonizare, eficiență energetică și impact comunitar la nivelul întregului portofoliu cu o valoare de piață de 2 miliarde de euro.

IULIUS accelerează, prin noua generație de proiecte propuse la Cluj-Napoca și Constanța, politicile ESG (criterii de mediu, sociale și de guvernanță), prin investiții care susțin transformarea urbană prin dezvoltarea amprentei verzi și crearea de contexte moderne pentru socializare, creșterea atractivității orașelor și refacerea legăturii oamenilor cu locurile în care trăiesc.

În 2024, investițiille IULIUS în ESG au avut ca efect, printre altele:

reducerea cu 15% a intensității generării deșeurilor

reducerea cu 40% a intensității consumului de apă

scăderea cu 35% a amprentei de carbon

*comparativ cu anul de bază 2019

În ceea ce privește energia și decarbonizarea, 2024 a fost primul an complet în care portofoliul IULIUS a funcționat cu energie electrică provenită 100% din surse regenerabile, prin achiziție de energie verde. Acest demers a fost susținut de investiții substanțiale în capacități proprii de producție, cu peste 5,5 MW instalați în panouri fotovoltaice pe toate proiectele din portofoliu, ceea ce permite economii de aproximativ 10% din consumul propriu anual.

„Adoptarea principiilor de sustenabilitate ne-a schimbat fundamental modul de abordare a businessului. Pentru IULIUS, integrarea principiilor ESG a însemnat o schimbare de perspectivă, astfel încât nu mai privim sustenabilitatea ca pe un <<nice to have>>, ci ca pe un cadru strategic care ghidează procesele de luare a deciziilor. Practic, fiecare proiect pe care îl dezvoltăm este analizat nu doar din perspectiva costurilor și a randamentelor financiare, ci și a impactului asupra oamenilor, mediului și comunităților locale. Acest lucru ne-a permis să luăm decizii consecvente și bine fundamentate, aliniate așteptărilor partenerilor, clienților și colaboratorilor noștri. În acest scop, am creat structuri de guvernanță dedicate — un Comitet de Sustenabilitate și un Task Force — care asigură implementarea și monitorizarea tuturor activităților specifice”, a declarat Dan Chelaru, Group Sustainability Officer IULIUS.

În 2024, IULIUS a elaborat și adoptat Strategia de Decarbonizare, în parteneriat cu International Finance Corporation (IFC), aliniată scenariului de limitare a încălzirii globale la 1,5°C. Strategia stabilește un obiectiv ambițios: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 79% până în 2030, prin măsuri de eficiență operațională și investiții în soluții tehnologice cu emisii reduse.

De asemenea, a fost inițiat în mod voluntar procesul de aliniere la cerințele europene privind raportarea de sustenabilitate corporativă (CSRD), deși nu există încă obligație legală. Prin abordarea proactivă, IULIUS urmărește să ofere părților interesate un nivel ridicat de transparență, comparabilitate și încredere în datele de performanță ESG.

Preocuparea pentru natură a rămas constantă și în 2024, când IULIUS a derulat investiții care pregătesc demararea a două noi proiecte de reconversie.

La Constanța, unde compania propune un concept amplu de reconversie a unui teren afectat de activități petroliere într-un proiect mixed-use, a fost demarat cel mai amplu proces de bioremediere privată din Europa, unic prin metodologie și amploare. Cercetătorii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) București au dezvoltat o formulă originală de microorganisme naturale, selectate chiar din situl contaminat, capabile să biodegradeze hidrocarburile petroliere, o metodă care amplifică procesul natural de vindecare și reduce semnificativ durata remedierii.

Potrivit viziunii renumitului birou de arhitectură Foster + Partners, proiectul de la Constanța va include grădină botanică, parcuri, piațete, amfiteatru în aer liber și sală de spectacole, zone de restaurante și cafenele, zone de shopping și spații de birouri, un mix de funcțiuni atrăgător pentru comunitatea locală, pentru turiști și pentru investitori, care va genera valoare pentru întreaga regiune. În paralel, IULIUS a amenajat o pepinieră la Lazu, cu 1.100 de arbori maturi aduși din Italia, care vor fi transplantați pe terenul proiectului pentru a crea ancora verde a viitorului proiect.

La Cluj-Napoca, a fost amenajată o pepinieră cu peste 700 de arbori și arbuști care vor fi transplantați în proiectul mixed-use RIVUS de pe fosta platformă industrială Carbochim, pe care compania IULIUS îl va realiza împreună cu Atterbury Europe.

Aflat în etapa de obţinere a autorizaţiei de construire, RIVUS este un demers sustenabil care va crea o destinaţie multifuncţională, cu retail, entertainment, parc şi spaţii verzi de peste 5 hectare, orientate spre râul Someş. Proiectul, semnat de reputatul birou de arhitectură UN Studio din Olanda, pune accentul pe reducerea amprentei asupra mediului prin elemente inovatoare. Pentru acest proiect, în 2025 a fost obținut cel mai mare credit acordat unei dezvoltări din industria real estate din România, în valoare de 400 de milioane de euro. Este o finanțare sindicalizată verde, asigurată prin atingerea și respectarea standardelor de sustenabilitate LEED Platinum și EDGE Advanced, care acoperă întregul ciclu de dezvoltare – operare - refinanțare.

Portofoliul IULIUS include 8 centre comerciale regionale, la Iași, Cluj, Suceava și Timișoara, cu o suprafață totală de retail de 320.000 mp. Rețeaua celor 15 clădiri de business premium United Business Center, cu suprafața totală de 240.000 mp, au devenit poli de dezvoltare şi sediul a 145 de companii, cu 29.000 de angajați.

Raportul de Sustenabilitate 2024 este disponibil aici: https://www.iuliuscompany.ro/sustenabilitate

