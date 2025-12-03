I-auzi una! Un fotbalist brazilian a intrat pe teren cu brățara electronică legată de picior

Situație inedită în Brazilia. Un fotbalist a intrat pe teren la un meci disputat de formația lui având prinsă de picior o brățară electronică.

Yuri de Carvanlho, atacantul echipei Goytacaz (Serie B2 Carioca), a fost eliberat din închisoare în luna mai.

Brazilianul a fost însă eliberat condiționat și este forțat să poarte în permanență brățara respectivă.

Clubul său a cerut permisiunea să poată fi lăsat să joace cu respectivul aparat de identificare.

Astfel, De Carvalho a putut să intre pe teren, în Brazilia, la meciul-tur al finalei play-off-ului dintre Goytacaz și Macae, miza fiind promovarea în Serie B1 Carioca.