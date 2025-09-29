Cristina Ich, plângere la Poliție după ce a primit amenințări cu moartea. Ce mesaje au terorizat-o

Influencerița Cristina Ich a transmis pe rețelele sociale că este speriată și că a depus plângere la Poliție, după ce a primit amenințări cu moartea. În mesaje a fost menționat și fiul acesteia.

„Am primit mesaje de amenințare. Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri? De ceva timp primesc mesaje cu: „o să te omor”, „o să-ți fac asta și alte jurăminte de genul ăsta. Norocul meu e că, în mod normal, nu ies singură, dar asta nu elimină frica: îți este teamă să mai mergi pe stradă. Am depus plângere la poliție și am luat măsuri, dar e incredibil că unii ajung atât de departe. Nu poți trăi liniștit știind că alții îți doresc răul”, a transmis Cristina Ich pe pagina sa de Instagram.

Mesajul vine după ce o femeie i-a scris acesteia că va muri în 40 de zile. Influencerița a recunoscut că nu se simte deloc în siguranță și că a apelat la poliție.

„leri am primit un mesaj care m-a enervat atât de tare. (A primit block). În loc să ajungă la prietenii ei, mesajul a ajuns la mine. Și suna cam așa: vai, nu o mai urmăresc pe asta de foarte mult timp, dar uite ce copil are, ha ha-ha.. si râdea. Întrebarea mea este: cum adică ce copil am? În afară de faptul că am un copil absolut superb și super smart, copil pe care orice mamă s-ar simți mândră să îl aibă. Un copil vesel care dansează și se bucură de viață, care e plin de energie…nu am înțeles unele ce vor să spună. În loc să aruncați cu răutăți gratuite mai bine v-ați uita mai atent la ce aveți voi acasă,” a mai precizat ea.

Cristina Ich este originară din Republica Moldova și a devenit cunoscută în România datorită colaborărilor cu BRomania. Ea a avut o relatie de mai bine de trei ani cu Alex Pițurcă. Împreună, au un copil, Noah.