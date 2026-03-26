Chef Sorin Bontea vrea să slăbească. Metoda prin care speră să dea jos kilogramele în plus înainte de Paște

Chef Sorin Bontea a decis că vrea să slăbească și a ales o metodă populară care să îl ajute să dea jos kilogramele în plus.

Mai exact, juratul de la MasterChef s-a pus pe fasting. El a declarat pentru Click!: "Deocamdată sunt la fasting. Mănânc când apuc. Nici nu prea mai beau, așa. Încerc să slăbesc, că vine Paștele. Și să mănânc un pic de miel, un pic de salată. Cam așa îmi place: un pic de fripturică, un pic de ciorbită, un pic de drob, un pic de brânzică, un pic de ceapă verde, de ridichii. Și tot așa! Cam multă mâncare și cade greu. Deci, dăm kilogramele jos înainte de Paște, și după Paște le punem la loc, asta e."

Întrebat dacă este la fasting pentru că vine Paștele, sau pentru că vrea să arate într-un anumit fel, el a spus: "Mă pregătesc pentru noul sezon de MasterChef. Vreau să dau burtica jos pentru că m-am uitat la sezonul trecut și nu eram simpatic absolut deloc. Adică mă uităm eu la mine, așa, și intra mai întâi burta și după aia eu."

Potrivit acestuia, filmările pentru noul sezon MasterChef vor începe la sfârșitul lui aprilie – începutul lui mai începem filmările.

Chef Sorin Bontea a mai povestit, totodată, și despre cum se pregătește de sărbătorile pascale.

"Ouăle le vopsesc eu, nu știu cum și de ce, a ajuns la mine. Nu știu cum a scăpat nevastă-mea de ele (...) E ca în bancul ăla cu... Ăla se duce: “Bună ziua, bună ziua! Vopsea de ouă aveți?”. „Cochetule!” Așa! Deci, eu vopsesc ouăle. Doar roșii! Soția mea face friptura. Eu fac ciorba și drobul", a spus chef Bontea.

El a adăugat: "Copiii mănâncă friptură, cozonac. Eu fac și cozonacul de Paște. De două ori pe an fac cozonac, de Paște și de Crăciun. Ei mănâncă friptură, de obicei"

