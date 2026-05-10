Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
SURSE Primarii PNL sunt divizați: unii vor la putere, alții îl vor pe Bolojan

Primarii liberali sunt divizați în trei tabere: unii vor musai ca partidul să rămână la guvernare, indiferent de numele premierului. Alții vor să-l urmeze pe Bolojan în opoziție, chiar dacă vor pierde finanțarea pentru proiectele locale. Iar a treia tabără e formată din cei care ar vrea la putere, dar în același timp cred că Bolojan e politicianul viitorului, susțin surse din conducerea PNL pentru Adevărul.

Ilie Bolojan Foto: inquam photos
Ambele grupări din PNL, pro și anti-Bolojan, au avut discuții intense cu primarii liberali în ultimele zile. Curentul majoritar este de partea lui Bolojan, însă și tabăra celor care vor să rămână la putere este semnificativă.

Primarii din Ardeal sunt dispuși să treacă în opoziție alături de Bolojan. “Unii au deja trei-patru mandate în spate, sunt văzuți foarte bine în comunitate, au accesat fonduri europene, deci sunt siguri ca vor câștiga din nou alegerile în 2028 indiferent dacă partidul e la guvernare sau în opoziție”, explică surse din conducerea partidului pentru Adevărul.

De partea cealaltă, mulți primari PNL vor să rămână la guvernare pentru finanțarea de la Ministerul Dezvoltării.

„Au proiecte începute și nu pot să le termine dacă nu primesc fonduri de la guvern. Iar fără aceste proiecte, promise în campania electorală din 2024, riscă să piardă mandatul în 2028”, explică sursele citate.

Și primarii care vor în continuare la putere sunt împărțiți în două tabere: unii sunt de părere ca vor primi bani de la guvern indiferent de numele premierului, alții sunt mai reticenți: Ilie Bolojan le-a explicat că va fi greu să mai obțină finanțări din bani publici în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul bugetar.

Mai există și categoria celor care vor să împace și capra, și varza. Unii aleși liberali ar vrea în continuare la putere, pentru că ar spera să obțină finanțare, dar în același timp sunt convinși că Ilie Bolojan va domina scena politică în următorii ani, după valul de simpatie din ultimele zile.

Așadar, ar vrea la guvernare, dar cu Bolojan premier, un scenariu foarte puțin probabil în acest moment.

