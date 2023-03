Ce avere are Andreea Bălan: „Eu nu pot să îmi cumpăr lucruri foarte scumpe”

Andreea Bălan, în vârstă de 38 de ani, este un model de ambiție și succes și bineînțeles, averea pe care a strâns-o este una pe măsură.

Vedeta și-a început cariera muzicală la vârsta de 14 ani. Cântăreața a mărturisit în cadrul unui podcast că preferă să-și pună „banii în bancă” și să se uite pe aplicație dimineața.

„Cu cât ești mai sus, căderea este mai abruptă. Eu am o casă, casa respectivă pe care am construit-o atunci, am răscumpărat și cealaltă parte și acum suntem în renovări, pentru că vreau să mă bucur de tot spațiul, e o casă mare, care valorează ceva. Și am mai două apartamente…Dar în mine, personal, n-am investit, ceea ce era greșit. Abia în ultimii doi, trei ani am început să investesc în mine. Mă doare inima când dau cu cardul, o geantă 1.500 de euro… Eu nu pot să îmi cumpăr lucruri foarte scumpe. Mai bine pun banii în bancă și mă uit pe aplicație dimineața…”, a mărturisit Andreea Bălan în podcastul „Acasă La Măruță”.

