search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum ar putea ștergerea e-mailurilor și fotografiilor vechi să combată seceta din acest an

0
0
Publicat:

Guvernul britanic încurajează locuitorii să ia o măsură neobișnuită pentru a conserva apa în timpul secetei actuale din țară: să șteargă e-mailurile, fotografiile și fișierele vechi.

Încăpere plină cu servere, pe ambele părți ale unui culoar
Guvernul britanic îndeamnă locuitorii să șteargă fișierele vechi. Foto arhivă

Recomandarea, menționată într-un comunicat de presă al Grupului Național pentru Secetă, vine în contextul în care oficialii caută modalități de a reduce presiunea asupra resurselor de apă, inclusiv cele legate de funcționarea centrelor de date.

Alegeri simple, de zi cu zi – cum ar fi închiderea robinetului sau ștergerea e-mail-urilor vechi – contribuie, de asemenea, la efortul colectiv de a reduce cererea și de a contribui la conservarea sănătății râurilor și a faunei noastre sălbatice”, a declarat Helen Wakeham, directoarea departamentului de apă din cadrul Agenției pentru Mediu, în comunicatul citat de interestingengineering.com.

Cinci regiuni din Regatul Unit au declarat oficial secetă, iar alte șase se confruntă cu „vreme uscată prelungită”. Criza a fost intensificată de căldura record, august marcând al patrulea val de căldură de vară și cea mai secetoasă perioadă de șase luni până în iulie din 1976. 

Potrivit agenției, mesajele adresate publicului privind economisirea apei au făcut deja diferența; în regiunea Severn Trent, cererea a scăzut cu 20% față de vârful atins la 11 iulie, în urma apelurilor publice.

De ce folosește stocarea digitală apa

Deși legătura dintre ștergerea fișierelor și economisirea apei poate părea indirectă, logica constă în modul în care datele sunt stocate și procesate. Centrele de date, care găzduiesc servere pentru orice, de la stocarea e-mailurilor până la antrenarea modelelor de inteligență artificială, consumă cantități semnificative de apă, în principal pentru răcire.

Conform departamentului de inginerie și știință al Universității Oxford, un centru de date relativ mic de 1 megawatt, suficient pentru a alimenta aproximativ 1.000 de locuințe, poate utiliza 26 de milioane de litri de apă anual pentru sistemele tradiționale de răcire. Generarea energiei electrice necesare funcționării acestor instalații contribuie la amprenta de apă, deoarece centralele pe bază de combustibili fosili și cele nucleare necesită, de asemenea, cantități mari de apă pentru răcire și generarea de abur.

Unele companii de tehnologie au dezvoltat soluții mai eficiente din punct de vedere al consumului de apă pentru a aborda aceste preocupări. Microsoft a experimentat amplasarea centrelor de date sub apă și utilizarea răcirii prin imersie lichidă. Meta a implementat sistemul său StatePoint Liquid Cooling ( SPLC ), care utilizează un proces de separare cu membrană pentru a reduce consumul de apă în comparație cu răcirea tradițională.

Citește și: Europa, lovită de secetă. Luna mai a fost a doua cea mai caldă de după anul 1900

Google a adoptat, de asemenea, mai multe soluții, cum ar fi utilizarea apelor uzate reciclate pentru răcirea fabricii sale din comitatul Douglas, Georgia, și își propune să devină „ pozitivă în ceea ce privește consumul de apă ” până în 2030.

Alte abordări se bazează pe resursele locale de mediu. În Toronto, Equinix folosește un sistem de răcire cu apă de lac adânc (DLWC) care extrage apă rece de pe fundul lacului Ontario pentru a răci serverele fără a se baza pe turnuri de răcire prin evaporare. În unele părți din Suedia, Danemarca și Finlanda, rețelele de încălzire centralizată reutilizează căldura reziduală din centrele de date pentru a încălzi clădirile rezidențiale și comerciale, în loc să o elibereze în aer.

Soluții mai ample și acțiuni individuale

Agenția pentru Mediu nu a specificat câtă apă s-ar economisi prin ștergerea fișierelor în zonele afectate de secetă din Regatul Unit, dar inițiativa evidențiază o conștientizare tot mai mare a amprentei ecologice a infrastructurii digitale. Deși schimbările sistemice întreprinse de companiile de tehnologie și de factorii de decizie politică pot aduce cele mai semnificative reduceri, guvernul susține că participarea publicului este încă importantă.

Pe lângă eliminarea dezordinei digitale, agenția continuă să promoveze măsuri de conservare mai tradiționale, cum ar fi repararea scurgerilor. Numai o toaletă care are scurgeri poate irosi între 200 și 400 de litri de apă în fiecare zi.

Având în vedere că se preconizează că rezervele de apă vor fi limitate, oficialii britanici consideră că atât schimbările industriale la scară largă, cât și schimbările individuale mai mici sunt necesare pentru a reduce cererea. După cum a remarcat Wakeham, acești pași mici „ajută cu adevărat” atunci când sunt combinați pentru milioane de oameni, chiar dacă asta înseamnă golirea unei căsuțe poștale pentru a ajuta la menținerea fluxului râurilor.

Cât de gravă este situația secetei din Anglia în acest moment

Anglia se confruntă cu una dintre cele mai severe secete din ultimele decenii. În prezent, este cea mai secetoasă perioadă de șase luni până în iulie din 1976. Cinci regiuni, precum Yorkshire, West Midlands și Greater Manchester, se află oficial în secetă, în timp ce alte șase se confruntă cu „vreme uscată prelungită”

Ștergerea e-mailurilor și a fișierelor nu economisește în mod direct apă, dar poate reduce potențial volumul de muncă legat de energie și răcire în centrele de date care consumă multă apă. Justificarea principală: mai puține date stocate pot însemna o nevoie mai mică de procesare și răcire în instalațiile de servere masive care consumă multă apă.

Deși cifrele complete nu sunt dezvăluite, estimările indică faptul că centrele de date din Marea Britanie consumă anual aproape 10 miliarde de litri de apă, echivalentul utilizării a aproximativ 190.000 de persoane. Acest număr continuă să crească pe măsură ce infrastructura de inteligență artificială se extinde.

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
digi24.ro
image
Turist englez, decedat pe Platoul Bucegi după ce a intrat în stop cardio-respirato
stirileprotv.ro
image
Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină
gandul.ro
image
Alexandru Rogobete a anunțat principalele măsuri de reformă în sistemul sanitar
mediafax.ro
image
Zodiile care trec cu brio peste situațiile dificile până la finalul lunii august. Au o stea în frunte
fanatik.ro
image
Parlamentul European dă în judecată Consiliul UE pentru 150 de miliarde de euro pentru înarmare. Ursula von der Leyen „subminează legitimitatea democratică”
libertatea.ro
image
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Ianis Hagi a refuzat un salariu uriaș din România
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Primarul Mangaliei, prins iar de DNA pentru corupţie. Ar fi luat şpagă haine şi de 40.000 de euro
observatornews.ro
image
Mama lui Cătălin, adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubita lui, face dezvăluiri tulburătoare: 'Mă amenința!' 😲
cancan.ro
image
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
prosport.ro
image
Klaus Iohannis, de nerecunoscut! După operaţia estetică din primăvară, a făcut o altă schimbare neaşteptată. Foto
playtech.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, după ce imaginile cu el și Emma Răducanu au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Incredibil ce a apărut pe contul de TikTok al tânărului mort pe A1, la doar o zi după tragedie: „Ai omorât o fată nevinovată!”
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ: Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o…
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Când vine pensia în septembrie prin poștă și pe card! Casa de Pensii respectă datele pentru banii pensionarilor pentru luna septembrie 2025
mediaflux.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare, hărțuiți și amenințați. Poliția a intervenit de urgență
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef, Profimedia (1) jpg
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef. Cât este de specială, ce simbolizează și la ce preț se ridică un astfel de model?
okmagazine.ro
Katy Perry, Justin Trudeau foto Profimedia jpg
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Frumusețe naturală? Nici vorbă, pentru că Meghan nu arăta așa înainte și a declanșat o adevărată modă în chirurgia estetică

Click! Pentru femei

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!