Cum ar putea ștergerea e-mailurilor și fotografiilor vechi să combată seceta din acest an

Guvernul britanic încurajează locuitorii să ia o măsură neobișnuită pentru a conserva apa în timpul secetei actuale din țară: să șteargă e-mailurile, fotografiile și fișierele vechi.

Recomandarea, menționată într-un comunicat de presă al Grupului Național pentru Secetă, vine în contextul în care oficialii caută modalități de a reduce presiunea asupra resurselor de apă, inclusiv cele legate de funcționarea centrelor de date.

„Alegeri simple, de zi cu zi – cum ar fi închiderea robinetului sau ștergerea e-mail-urilor vechi – contribuie, de asemenea, la efortul colectiv de a reduce cererea și de a contribui la conservarea sănătății râurilor și a faunei noastre sălbatice”, a declarat Helen Wakeham, directoarea departamentului de apă din cadrul Agenției pentru Mediu, în comunicatul citat de interestingengineering.com.

Cinci regiuni din Regatul Unit au declarat oficial secetă, iar alte șase se confruntă cu „vreme uscată prelungită”. Criza a fost intensificată de căldura record, august marcând al patrulea val de căldură de vară și cea mai secetoasă perioadă de șase luni până în iulie din 1976.

Potrivit agenției, mesajele adresate publicului privind economisirea apei au făcut deja diferența; în regiunea Severn Trent, cererea a scăzut cu 20% față de vârful atins la 11 iulie, în urma apelurilor publice.

De ce folosește stocarea digitală apa

Deși legătura dintre ștergerea fișierelor și economisirea apei poate părea indirectă, logica constă în modul în care datele sunt stocate și procesate. Centrele de date, care găzduiesc servere pentru orice, de la stocarea e-mailurilor până la antrenarea modelelor de inteligență artificială, consumă cantități semnificative de apă, în principal pentru răcire.

Conform departamentului de inginerie și știință al Universității Oxford, un centru de date relativ mic de 1 megawatt, suficient pentru a alimenta aproximativ 1.000 de locuințe, poate utiliza 26 de milioane de litri de apă anual pentru sistemele tradiționale de răcire. Generarea energiei electrice necesare funcționării acestor instalații contribuie la amprenta de apă, deoarece centralele pe bază de combustibili fosili și cele nucleare necesită, de asemenea, cantități mari de apă pentru răcire și generarea de abur.

Unele companii de tehnologie au dezvoltat soluții mai eficiente din punct de vedere al consumului de apă pentru a aborda aceste preocupări. Microsoft a experimentat amplasarea centrelor de date sub apă și utilizarea răcirii prin imersie lichidă. Meta a implementat sistemul său StatePoint Liquid Cooling ( SPLC ), care utilizează un proces de separare cu membrană pentru a reduce consumul de apă în comparație cu răcirea tradițională.

Google a adoptat, de asemenea, mai multe soluții, cum ar fi utilizarea apelor uzate reciclate pentru răcirea fabricii sale din comitatul Douglas, Georgia, și își propune să devină „ pozitivă în ceea ce privește consumul de apă ” până în 2030.

Alte abordări se bazează pe resursele locale de mediu. În Toronto, Equinix folosește un sistem de răcire cu apă de lac adânc (DLWC) care extrage apă rece de pe fundul lacului Ontario pentru a răci serverele fără a se baza pe turnuri de răcire prin evaporare. În unele părți din Suedia, Danemarca și Finlanda, rețelele de încălzire centralizată reutilizează căldura reziduală din centrele de date pentru a încălzi clădirile rezidențiale și comerciale, în loc să o elibereze în aer.

Soluții mai ample și acțiuni individuale

Agenția pentru Mediu nu a specificat câtă apă s-ar economisi prin ștergerea fișierelor în zonele afectate de secetă din Regatul Unit, dar inițiativa evidențiază o conștientizare tot mai mare a amprentei ecologice a infrastructurii digitale. Deși schimbările sistemice întreprinse de companiile de tehnologie și de factorii de decizie politică pot aduce cele mai semnificative reduceri, guvernul susține că participarea publicului este încă importantă.

Pe lângă eliminarea dezordinei digitale, agenția continuă să promoveze măsuri de conservare mai tradiționale, cum ar fi repararea scurgerilor. Numai o toaletă care are scurgeri poate irosi între 200 și 400 de litri de apă în fiecare zi.

Având în vedere că se preconizează că rezervele de apă vor fi limitate, oficialii britanici consideră că atât schimbările industriale la scară largă, cât și schimbările individuale mai mici sunt necesare pentru a reduce cererea. După cum a remarcat Wakeham, acești pași mici „ajută cu adevărat” atunci când sunt combinați pentru milioane de oameni, chiar dacă asta înseamnă golirea unei căsuțe poștale pentru a ajuta la menținerea fluxului râurilor.

Cât de gravă este situația secetei din Anglia în acest moment

Anglia se confruntă cu una dintre cele mai severe secete din ultimele decenii. În prezent, este cea mai secetoasă perioadă de șase luni până în iulie din 1976. Cinci regiuni, precum Yorkshire, West Midlands și Greater Manchester, se află oficial în secetă, în timp ce alte șase se confruntă cu „vreme uscată prelungită”.

Ștergerea e-mailurilor și a fișierelor nu economisește în mod direct apă, dar poate reduce potențial volumul de muncă legat de energie și răcire în centrele de date care consumă multă apă. Justificarea principală: mai puține date stocate pot însemna o nevoie mai mică de procesare și răcire în instalațiile de servere masive care consumă multă apă.

Deși cifrele complete nu sunt dezvăluite, estimările indică faptul că centrele de date din Marea Britanie consumă anual aproape 10 miliarde de litri de apă, echivalentul utilizării a aproximativ 190.000 de persoane. Acest număr continuă să crească pe măsură ce infrastructura de inteligență artificială se extinde.