Video Cât au plătit Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu pentru ghiozdanul de lux al fiicei lor

Petra, fiica lui Mădălin Ionescu și a Cristinei Șișcanu, a început clasa a II-a la Școala Internațională Mark Twain din Pipera și a făcut senzație încă din prima zi de școală, purtând un ghiozdan de lux care a atras atenția tuturor.

→ Imaginea 1/8: Petra, fiica lui Mădălin Ionescu și a Cristinei Șișcanu, în prima zi de școală FOTO: Instagram

Luni, 8 septembrie, pentru familia lui Mădălin Ionescu și a Cristinei Șișcanu a fost o zi plină de emoții. Petra, mezina familiei, a pășit încrezătoare spre clasa a II-a, fiind însoțită de părinți la festivitatea de deschidere a noului an școlar.

Îmbrăcată impecabil în uniforma școlii și accesorizată cu grijă, micuța a reușit să iasă în evidență nu doar prin atitudinea sigură, ci și prin ghiozdanul pe care îl purta.

Un ghiozdan ergonomic și practic, dar și costisitor

Potrivit cancan.ro, ghiozdanul pe care Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu l-au ales pentru fiica lor a costat 639,99 lei. Nu este vorba însă despre un model obișnuit, ci despre unul ajustabil și ergonomic, care se poate transforma în troler, protejând astfel spatele copilului și oferindu-i mai mult confort.

Modelul este descris de producători drept „cel mai durabil și practic ghiozdan cu roți”, având compartimente speciale și buzunare pentru diverse obiecte.

Mesajul Cristinei Șișcanu pentru fiica sa

Mândră de fiica ei, Cristina Șișcanu a împărtășit emoția primei zile de școală și cu urmăritorii din online: „Și a început un an nou școlar! Succes, copii! Petra a început clasa a doua… zboară timpul!”, a scris vedeta pe o rețea de socializare.

Astfel, Petra a fost o adevărată mică vedetă la deschiderea anului școlar, combinând emoția debutului în clasa a II-a cu un accesoriu de lux, care a atras atenția tuturor.