De la Rosa, o artistă în ascensiune a muzicii latino, a fost împușcată mortal într-un atac de tip ambuscadă, comis pe 22 noiembrie în Los Angeles. Alte două persoane sunt în stare critică.

Influencerița și cântăreața María de la Rosa, cunoscută sub numele de De la Rosa, a murit sâmbătă, la vârsta de 22 de ani, în timpul unui schimb de focuri în cartierul Northridge, potrivit Los Angeles Times.

Poliția din Los Angeles (LAPD) a declarat, citând martori, că mai multe persoane se aflau într-un vehicul parcat, când doi bărbați s-au apropiat și au început să tragă.

De la Rosa a fost transportată la spital, însă n-a mai putut fi salvată

Nu se cunosc informații despre autorii împușcăturilor, conform sursei citate.

Potrivit TMZ, alte două persoane care se aflau în mașină sunt în stare critică.

Los Angeles Times mai scrie că De la Rosa își lansase în august primul single, „No me llames” („Nu mă suna”).

În ultima sa postare pe Instagram, unde avea peste 41.500 de urmăritori, De la Rosa apare cu o chitară într-un studio de înregistrări, cu comentariul „ocupată cu pregătirea în studio”, sugerând că urmează o nouă piesă.

Într-un mesaj în spaniolă, producătorul și inginerul de sunet Times J Martinez a scris că artista era o muziciană tânără și talentată.

„Mă doare că s-a întâmplat cu violență”, a mai spus Martinez.

Amintim că, în octombrie, patru persoane au fost ucise pe loc și două au murit ulterior în urma rănilor prin împușcare, în urma unui atac armat în masă, în statul american Mississippi. 20 de persoane au fost rănite și au fost transportate de urgență la spital.

Amintim că, în luna mai, o tânără influenceriță mexicană în vârstă de 23 de ani, Valeria Marquez, a fost împușcată mortal într-un salon de înfrumusețare pe care îl deținea în Zapopan, Mexic.