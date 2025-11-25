Legendara actriță Brigitte Bardot a ajuns din nou la spital. Ce s-a întâmplat

Legendara actriță franceză și apărătoare a drepturilor animalelor Brigitte Bardot, care a împlinit recent 91 de ani, a fost din nou internată în spitalul din Toulon. Este deja al doilea incident legat de starea de sănătate a actriței, deși recent ea a declarat că se simte bine.

Potrivit surselor, Bardot se află de aproximativ zece zile într-o clinică privată Saint-Jean din Toulon.

Anterior, ea a mai fost tratată în aceeași instituție, iar, potrivit unor informații, actrița a fost operată din cauza unei „boli grave”. Reprezentanții actriței Brigitte Bardot afirmă că operația a decurs „foarte bine” și că în prezent ea se află în perioada de recuperare, scrie Kino Lux.

În comunicatul transmis prin secretariat, actrița a mulțumit personalului medical pentru profesionalism și atenție.

La rândul său, anturajul lui Bardot a anunțat că ea „se simte mai bine” și și-a exprimat speranța că va fi externată săptămâna viitoare.

Cu toate acestea, după cum observă jurnaliștii, starea ei continuă să fie îngrijorătoare, în ciuda optimismului celor apropiați, boala care a necesitat intervenția chirurgicală rămânând necunoscută.

Brigitte Bardot și-a încheiat cariera de actriță în 1973 și s-a dedicat protecției animalelor prin intermediul fundației sale.