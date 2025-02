Florin Salam a fost audiat la poliție în dosarul de înșelăciune. Manelistul s-a dat în spectacol: „Eu sunt șeful României”

Florin Salam a fost chemat joi, 6 februarie, la audieri la Secția 2 Poliție București într-un dosar în care este acuzat că a luat bani în avans de la mai multe persoane, pentru a le cânta, însă nu s-a mai prezentat la evenimente.

În dosar ar fi fost înregistrată o nouă plângere împotriva manelistului. În urmă cu aproximativ un an, Florin Salam a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de înșelăciune.

Întrebat de jurnaliști de situația dosarului, artistul a precizat joi, în fața secției de poliție, că are „toate treburile rezolvate”.

„S-a rezolvat tot. Sunt un om fericit azi. Sunt sănătos, sunt fericit, am toate treburile rezolvate. Și ce credeți? Până în 2027 am concerte sau cum să zic, spectacole. Toate treburile sunt rezolvate. Dacă mai sunt vreo două-trei, unde oamenii au fost plecați și n-am putut să rezolvăm cu ei, se rezolvă. Că stau bine (arată buzunarul n.r.). Voi știți că de ani buni sunt așa. Dar dacă sunt sănătos și sunt bine, eu sunt șeful României, nu vă supărați. I love you”, a spus Florin Salam, înainte să intre la audieri, potrivit Libertatea.

La ieșirea din secție, artistul a explicat de ce a fost chemat la audieri. De asemenea, manelistul a afirmat că toate plângerile împotriva lui ar fi fost retrase.

„Astăzi am venit să spun exact situația. De ce nu s-a mai ținut concertul acum patru ani. Îmi cereau banii înapoi după patru ani. Mergeam și cântam și într-un grajd. Vreau să mă duc să cânt liniștit. Nu trebuie să mai iau în seamă răutăți. Sunt două-trei probleme care se puteau rezolva. Atâta zarvă, zici că am omorât pe cineva”, a afirmat Florin Salam.

La Secția 2 Poliție din București a fost prezentă și avocata artistului.

„Toate dosarele deja sunt soluționate. Deci toate lucrurile indică un singur aspect, anume acela că acolo unde nu a putut să ajungă, pentru că a fost bolnav, am avut acte medicale, iar în celelalte părți a considerat că este nevoie să restituie banii, pentru că nu a putut ajunge din alte motive la evenimentele respective”, a precizat avocata lui Florin Salam.