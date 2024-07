Antonia le răspunde celor care spun că are operații estetice: „Se dau de gol grav cu frustrarea”

Antonia nu se lasă intimidată de comentariile răutăcioase. Frumoasa cântăreața le-a dat o replică usturătoare celor care o critică pentru operațiile estetice, afirmând că frumusețea ei naturală nu poate fi alterată de intervențiile chirurgicale.

Recent, pe Instagram, Antonia a postat o fotografie în care își arată formele de invidiat și abdomenul tonifiat. Un comentator a ironizat-o, spunând: "Buze cu acid, sâni operați, abdomen operat… dar suntem cea mai frumoasă".

"Toate mai puțin buzele! Se cheamă Lip Liner. După 3 copii se mai lasă sânii, se întâmplă multe, dar tot frumușică eram și înainte… M-am născut cu față asta drăguță. Plus, înțeleg motivul psihologic în spatele comentariilor de genul, așa că e egal cu ZERO pt mine… Its actually funny că se dau de gol grav cu frustrarea", a răspuns artista pe Instagram.

Antonia a recunoscut că a apelat la o operație de liposucție după nașterea celui de-al treilea copil, dar a subliniat că a făcut-o pentru a se simți mai bine în pielea ei, nu pentru a obține o imagine perfectă. De asemenea, a mărturisit că este obsedată de antrenamente și alimentație sănătoasă, considerând că este important să ai grijă de propria persoană. La fel este de atent cu imagina sa și soțul său, cântărețul Alex Velea.

Potrivit Libertatea, Antonia a ocuapt poziția a opta în clasamentul internațional „Top 100 Most Beautiful Women 2018”, câștigând detașat în fața Rihannei (locul 21), dar și în fața actriței Keira Knightley, a Selenei Gomez, a supermodelului Sara Sampaio și a lui Gigi Hadid.

La cei 35 de ani, Antonia câștigă bani nu doar din muzică, ci și din campanii publicitare și reclame. În copilărie, cocheta inclusiv cu agențiile de modelling.