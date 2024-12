Contract uriaș de imagine semnat de Antonia: Două milioane de euro, pentru a apărea în reclamele unei singure firme

Antonia a semnat cel mai bănos contract de imagine din țara noastră. Artista a primit peste două milioane de euro, pentru a apărea în reclamele unei firme.

O cunoscută casă de pariuri și-a dorit atât de mult imaginea Antoniei pentru promovare, încât i-a oferit artistei - considerate a fi cea mai frumoasă femeie din România - 2.200.000 de euro, potrivit Cancan.

Partenera de viață a lui Alex Velea a profitat de ocazie și a decis, împreună cu echipa sa, să semneze contractul cu cifre amețitoare.

Suma de 2.200.000 de euro acoperă întreaga durată a contractului, care este de trei ani, dar nu este exclus ca, după încheierea perioadei, să aibă loc o prelungire a acordului.

Potrivit Cancan, Antonia va interpreta melodii special făcute pentru seria de reclame TV ale companiei de jocuri de noroc.

Cum face față Antonia comentariilor răutăcioase

Antonia este considerată una dintre cele mai sexy femei din România. Artista se confruntă însă pe rețelele sociale nu doar cu aprecieri ci și cu afirmații răutăcioase

În vara acestui an, Antonia a postat o fotografie în care își arată formele de invidiat și abdomenul tonifiat. Un comentator a ironizat-o, spunând: „Buze cu acid, sâni operați, abdomen operat… dar suntem cea mai frumoasă".

Antonia nu s-a lasat intimidată.

„Toate mai puțin buzele! Se cheamă Lip Liner. După 3 copii se mai lasă sânii, se întâmplă multe, dar tot frumușică eram și înainte… M-am născut cu față asta drăguță. Plus, înțeleg motivul psihologic în spatele comentariilor de genul, așa că e egal cu ZERO pt mine… Its actually funny că se dau de gol grav cu frustrarea", a răspuns artista pe Instagram.

Vedeta a recunoscut că a apelat la o operație de liposucție după nașterea celui de-al treilea copil, dar a subliniat că a făcut-o pentru a se simți mai bine în pielea ei, nu pentru a obține o imagine perfectă. Antonia a mai mărturisit că este obsedată de antrenamente și alimentație sănătoasă.