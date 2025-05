Mihai Bendeac i-a transmis un mesaj dur lui Călin Georgescu, pe care îl numește „parazit social și voievod de Temu”. Actorul spune fostul candidat suveranist are o singură abilitate, aceea de a „manipula mințile slabe”.

Bendeac a criticat mai multe declarații făcute recent de Georgescu și spune că „părinții unui copil care mănâncă doar cartofi trebuie decăzuți din drepturile parentale”.

„Mesaj pentru domnul parazit social care sloboade maxime patriotarde și bășini pe gură: Părinții unui copil care mănâncă doar cartofi trebuie decăzuți din drepturile parentale. Asta pentru că ăia, prin faptul că nu muncesc, că beau, că joacă la păcănele, pun viața acelor copii în primejdie. Haideți să ne împăcăm cu ideea cu trăim, în sfârșit, într-un stat occidental în care o familie în care tatăl face Uber sau Bolt 10 ore pe zi de luni pana vineri și mama coace cozonaci la o patiserie, venitul familie permite o alimentatie complet sănătoasă, permite o îmbrăcăminte decentă, rechizite, cărți și chiar două vacanțe pe an. Sigur, nu la Dubai, dar una la o pensiune în Maramureș și alta de câteva zile în orice capitală europeană”, a scris Mihai Bendeac, pe FB.

Actorul mai spune că s-a săturat de zăngănitul «muritorilor de foame» ce se ridică asupra «ciocoilor» care și-au permis în nesimțirea lor să muncească, să învețe o meserie și să trăiască bine.

În consecință, Mihai Bendeac susține că Georgescu „profită cu sânge rece de abilitatea sa unică: aceea de manipulator pentru mințile slabe”.

„Și asta o spun eu, profund socialist fiind. Ba chiar, uneori, cu accente comunistoide pe care mă străduiesc să mi le reprim. Da, «pleava societății» este, literalmente, pleava societății. Iar această dejecție umană, acest fascist cu episoade psihotice, acest voievod de pe Temu, profită cu sânge rece de abilitatea sa unică: aceea de manipulator pentru mințile slabe”, a concluzionat Mihai Bendeac.

Călin Georgescu a publicat marți, 13 mai 2025, un nou mesaj video înainte de alegerile de duminica aceasta, în care susține că „sistemul și ciocoii au rămas fără timp și se agață acum cu ultimele puteri să își mențină accesul la bani și la putere, dar și controlul asupra noastră”.