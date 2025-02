Mihai Bendeac, unul dintre cei mai talentați actori de comedie din România, revine la Antena 1 și pregătește un talent show pentru această toamnă.

După o pauză de aproximativ trei ani, actorul Mihai Bendeac revine în televiziune, iar postul la care apare din nou este tot Antena 1. De altfel, într-un scurt promo Bendeac apare și spune o singură replică: „Creier, bă, creier”.

Îndrăgitul actor va colabora cu Mona Segall, producătorul „Asia Express” și „Chefi la cuțite”.

„Întotdeauna am considerat că televiziunea nu constituie principala mea dimensiune ca artist. Din contră, nu cred că ar prinde podiumul. Cu toate acestea, am tratat acest aspect cu același profesionalism cu care le tratez pe celelalte, fie că vorbim despre teatru, film, cărți ori publicitate. Nu am simțit deloc în ultimii 3 ani că mi-aș dori să mă mai aflu vreodată pe un platou TV. Dar a existat întotdeauna o virgulă. Sunt importante aceste <virgule>. Par inofensive dar, de la un punct încolo, te pot cotropi. Iar virgula mea a fost gândul că în construcția carierei mele mi-am dorit mereu să lucrez cu doamna Segall”, spune Mihai Bendeac.

În luna octombrie a anului 2022, Mihai Bendeac a părăsit emisiunea „iUmor“ după 13 sezoane în care a făcut parte din juriu. Actorul a plecat și de la postul Antena 1, în urma unui conflict cu colegii din echipa de producție.

Actorul a dezvăluit că a avut o înțelegere cu producătorii de la bun început. Acesta le-ar fi spus că vrea ca relație să fie strict profesională.

„Răspunsul este foarte simplu. Și răspunzând la această întrebare, cred că o să răspund și la o sumă de alte întrebări care de-a lungul timpului au fost vizavi de treaba asta. Ideea e în felul următor: eu am avut o înțelegere foarte clară cu producătorii în momentul în care am început treaba asta, și anume: eu cu voi nu am niciun fel de prietenie, eu nu fac parte din ceea ce se întâmplă în show-ul ăsta, în sensul în care nu suntem o echipă, cum se întâmplă la alte talent-show-uri, de exemplu. Unde toată lumea este o echipă, unde există o relație între producători și jurați”, a afirmat Mihai Bendeac.