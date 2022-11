Actrița Lia Bugnar, dosar penal după ce a căzut cu bicicleta

Lia Bugnar, actriță, regizoare și scriitoare, a fost anunțată de Poliție că a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce a căzut cu bicicleta și s-a rănit la bărbie.

Într-o postarea publicată pe Facebook, actrița povestește că a mers la spital, la Urgențe, după ce a căzut cu bicicleta și s-a rănit la bărbie. În fișa completată în triajul unității spitalicești a fost precizat faptul că a fost implicată într-un accident rutier, deși a explicat că nu a fost vorba despre așa ceva: „Nu, doamnă, eram singură pe stradă, pe trotuar, nimeni în jur și am căzut de pe bicicleta”.

„Azi când mă întorceam de la sport am căzut de pe bicicletă. Nu mai contează cum s-a întâmplat, esența e că singură, nederanjată de nimeni, pe o stradă pustie, am căzut că pleașca și mi-am spart barba. În stilu-mi complet neipohondru am venit acasă și am stat o vreme sperând că se vindecă văzând cu ochii. Nu s-a-ntâmplat, tot curgea sânge, practic, arătam bine pentru chestia cu halouinu', doar că eram un pic în contratimp. Bref, mă duc la urgență să-mi coasă barba. Acolo tre' să te duci la un chiosculet în stradă să scrie o doamna ce-ai pățit și abia dup-aia intri în spital la urgențe minore (cazu' meu). Prima poticnire a venit cu doamna. Zice ce-aveți acolo ? Că eu stăteam cu un șervet la barbă să nu-mi mai pătez și hainele dacă tot îmi distrusesem fatza. Dau servetu' la o parte și zic mi-am belit barba. Zice cum? Am căzut de pe bicicletă, zic. A! Zice, accident rutier! Nu, doamnă, eram singură pe stradă, pe trotuar, nimeni în jur și am căzut de pe bicicletă. Zice e accident rutier, trebuie să chemăm poliția. Zic bine, atunci am căzut pe scări. Zice n-ați căzut. Ați căzut de pe bicicletă. Cum s-a-ntâmplat! Zic doamnă!, dumneavoastră sunteți aici să mă ajutați să-mi cos barba, nu să faceți reconstituirea căzăturii mele, chiar nu puteți să vă vedeți de treabă? Pleacă doamna cu foaia în adâncu' chioșcului, închide și-o ușa după ea și vine înapoi și-mi da foaia, îmi zice un' să merg“.

După ce a ajuns acasă, regizoarea a fost sunată de un polițist, care a înștiințat-o că în urma „accidentului rutier” va fi întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

În plus, în postare este menționat faptul că polițistul a informat-o că va fi sunată din nou peste trei luni, când rezolvă dosarul.

„O să întocmim un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vă sunam peste trei luni. Zic, domne, glumiți? Îmi faceți dosar că m-am vătămat pe mine corporal? Zice așa e procedura. Vă sunăm peste trei luni, cât durează să rezolvăm dosaru'”, se arată în postarea publicată pe Facebook.

Ce spune legea

Pe cât de absurdă este situația, medicii au protocoale care îi obligă să sesizeze Poliția în cazuri de vătămare corporală. Astfel, conform art. 77 (2) din OUG 195/2002, orice persoană implicată într-un accident de circulaţie sau care are cunoștință de producerea unuia în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, este obligată să anunţe Poliţia.