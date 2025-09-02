Actorul Graham Greene a murit la 73 de ani. A fost nominalizat la Oscar pentru rolul său în „Dances With Wolves”

Actorul canadian Graham Greene, cunoscut pentru roluri în filme precum „Dances With Wolves”, a murit marți, 2 septembrie, la vârsta de 73 de ani, potrivit managerului său.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea pașnică a actorului canadian premiat și legendar Graham Greene”, a declarat Gerry Jordan într-un comunicat pentru CBC News. Postul a relatat că actorul a murit din cauze naturale, scrie BBC.

Greene a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru rolul său din western-ul epic din 1990 al lui Kevin Costner, „Dances With Wolves”, unde l-a interpretat pe Kicking Bird.

El a fost membru al Națiunii Oneida, parte a Rezervației Six Nations din sudul Ontario.

Înainte de a începe cariera în teatru în Marea Britanie în anii 1970, Greene a lucrat ca desenator tehnic, tehnician civil, muncitor în oțel și membru al echipei unei trupe rock.

Într-un interviu din 2012 pentru publicația canadiană Playback, el a declarat că teatrul i-a oferit o bază solidă pentru actorie:

„Te ajută să construiești un personaj. Când intri în film nu ai acest privilegiu. Disciplina teatrului este ceea ce recomand tuturor actorilor.”

În același interviu, Greene a spus că un moment important pentru el a fost căsătoria cu soția sa, Hilary Blackmore, care a dus la „cea mai bună perioadă din viața mea”.

Succesul său de răsunet a venit în 1990, când a interpretat rolul lui Kicking Bird, un vindecător Lakota, în „Dances With Wolves”. Greene a primit laude pe scară largă pentru acest rol.

De asemenea, a jucat în thrillerul western din 1992 „Thunderheart”, interpretând rolul ofițerului tribal Walter Crow Horse.

În drama fantastică din 1999 „The Green Mile”, Greene a interpretat rolul lui Arlen Bitterbuck, un bărbat nativ american condamnat la moarte.