Actorul britanic David McCallum, cunoscut din serialul „NCIS“, a murit la vârsta de 90 de ani

Actorul britanic David McCallum, care a interpretat timp de 20 de sezoane rolul medicului legist "Ducky" din serialul "NCIS", a murit la vârsta de 90 de ani, au anunţat luni mass-media americană.

Cel care a intrat în atenţia publicului în anii 1960 în rolul fermecătorului agent secret Illya Kuryakin din serialul "The Man from U.N.C.L.E.", a decedat luni, înconjurat de familia sa, într-un spital din New York, a relatat CBS, potrivit Agerpres.

"A fost cel mai bun, cel mai cool, cel mai răbdător şi mai iubitor tată", a declarat fiul său Peter, potrivit postului de televiziune.

"Era fascinat de ştiinţă şi de cultură şi a transformat aceste pasiuni în cunoştinţe", a adăugat el, precizând că tatăl său ar fi fost chiar capabil să efectueze o autopsie "pe baza deceniilor de cercetare pentru rolul său din NCIS".

În timp ce studia la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Arts din Londra, McCallum a avut una dintre primele sale apariţii cinematografice, în 1963, în "The Great Escape", cu Steve McQueen în rolul principal.

Dar când a fost distribuit anul următor în rolul enigmaticului agent secret sovietic Illya Kuryakin în "The Man from U.N.C.L.E.", cariera sa a luat cu adevărat avânt.

Serialul a durat doar patru ani, însă personajul pe care l-a interpretat l-a urmat toată viaţa.

"Au trecut mai bine de 30 de ani, dar nu reuşesc să scap de el", declara actorul pentru New York Times în 1998.

Începând din 2003, McCallum l-a interpretat pe Donald "Ducky" Mallard, medic legist în cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Marinei SUA, NCIS, în serialul cu acelaşi nume. Un veritabil succes, serialul a fost urmărit de milioane de telespectatori din Statele Unite şi din întreaga lume şi a continuat să fie difuzat la televiziunea americană pe parcursul celor 20 de sezoane ale sale.

Cu papioanele sale caracteristice, McCallum avea să apară în toate episoadele primelor 15 sezoane, cu excepţia unuia, înainte de a avea apariţii mai sporadice începând cu sezonul 16.