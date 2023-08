Actorul Ron Cephas Jones a murit. Era cunoscut pentru rolul din serialul „This Is Us” VIDEO

Actorul Ron Cephas Jones, cunoscut pentru rolul interpretat în serialul „This Is Us/ Asta-i povestea” a murit sâmbătă, 19 august, la vârsta de 66 de ani, relatează People.

Un reprezentant al actorului a confirmat vestea sâmbătă pentru sursa citată: „Iubitul și premiatul actor Ron Cephas Jones a murit la vârsta de 66 de ani din cauza unei probleme pulmonare”.

„De-a lungul carierei sale, căldura, frumuseţea, generozitatea și bunătatea sa au fost simţite de oricine a avut norocul de a-l cunoaște”, a mai transmis reprezentantul. „Și-a început cariera la Nuyorican Poets Cafe, iar dragostea sa pentru scenă a fost prezentă de-a lungul întregii sale cariere”, a mai precizat acesta.

Actorul era cunoscut, în special, pentru rolul său din serialul „This Is Us”, în care îl interpreta pe William Hill, tatăl biologic al lui Randall Pearson (Sterling K.Brown). Pentru această interpretare, Ron Cephas Jones a câștigat un premiu Emmy în anul 2018 și un altul în 2020.

Conform The New York Times, actorul se confrunta cu boala pulmonară obstructivă cronică, iar în anul 2020 a avut nevoie de un dublu transplant de plămâni.

Într-un interviu acordat în luna iunie a anului 2022 pentru Today, el a afirmat că a fost motivat să se recupereze datorită nominalizării obținute la premiile Tony.

„Nu vreau să spun că a fost un miracol, dar am fost foarte norocos. Am avut parte de doctori grozavi. A fost totuși o recuperare foarte dificilă și anevoioasă", a afirmat actorul la acea vreme.

Ron Cephas Jones a mai jucat și în următoarele seriale: „Mr.Robot”, „Luke Cage” și „Truth Be Told”.

Din filmografia sa amintim: „He Got Game/ Să înceapă jocul”, „Half Nelson”, „Glass Chin/ Bărbie de sticlă”, „The Holiday Calendar” , „Dog Days/ Câinii și oamenii lor”, și „Dolemite Is My Name/ Numele meu e Dolemite”.