Mama lui Mihai Gâdea a murit. „Pentru noi a fost greu să înțelegem suferința prin care a trecut”

Mihai Gâdea a anunțat, luni dimineață, că mama sa, Rodica Gâdea, a murit. Vestea tristă a fost făcută publică printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, în care prezentatorul TV vorbește despre pierderea suferită de întreaga familie.

„Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi. Pentru mine și pentru surorile mele, Alina, Dana și Emi, mama a fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere pentru tot ceea ce este cu adevărat important în viață.

A fost o mamă desăvârșită , plină de dragoste, răbdare și credință. De aceea, pentru noi a fost atât de greu să înțelegem suferința prin care a trecut”, a transmis prezentatorul TV.

Mihai Gâdea a subliniat că, în aceste clipe dureroase, credința rămâne principalul sprijin pentru familie.

„Credința noastră rămâne neclintită în Mântuitorul Isus Hristos. În aceste momente grele, suntem liniștiți de convingerea că ea se odihnește acum în brațele Lui. Și trăim cu nădejdea vie că ne vom revedea curând, pentru că promisiunea Lui este sigură: El va veni și ne va reuni pe toți.”

Slujba de înmormântare va avea loc joi, 2 aprilie 2026, de la ora 13:00, la Biserica Adventistă Labirint.

„Toți cei care doresc să ne fie alături sunt bineveniți, îi așteptăm cu iubirea pe care mama ne-a învățat să o păstrăm chiar și în cele mai grele momente. Iar pe cei care nu pot ajunge, îi rugăm să ne poarte în gând și în rugăciune.”

Citește mai departe pe Click!