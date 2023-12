Andre Braugher, cunoscut pentru roluri din seriale ca „Homicide: Life on The Street” şi „Brooklyn 99”, a încetat din viață

Actorul Andre Braugher, pe numele complet Andre Keith Braugher, a murit luni, la vârsta de 61 de ani, din cauza unei boli de scurtă durată, a declarat pentru CNN publicista sa Jennifer Allen.

Andre Braugher, actor câștigător al prestigiosului premiu Emmy, care stăpânit serialul „Homicide: Life on The Street” și comedia polițistă „Brooklyn Nine-Nine”, a murit luni, la 61 de ani.

Actorul născut în Chicago s-a impus în rolul Det. Frank Pembleton, rolul principal din „Homicide: Life on the Street”, o dramă polițienească întunecată bazată pe o carte a lui David Simon, care va crea „The Wire”. Spectacolul, care s-a concentrat pe unitatea de omucideri a Departamentului de Poliție din Baltimore, a rulat timp de șapte sezoane pe NBC și a câștigat aprecierea criticilor, cu Braugher ca personaj central și vedetă. Braugher avea să câștige primul Emmy din carieră pentru acest rol, luând trofeul pentru actorul principal într-un serial dramă în 1998.

Faptul că a jucat într-o serie dramatică nu l-a împiedicat să fie o bucurie pentru public în rolul căpitanului Raymond Holt (Ray Holt) în comedia „Brooklyn Nine-Nine”, cu Andy Samberg. Serial care a rulat opt sezoane din 2013 până în 2021 pe Fox și NBC, fiind disponibil și pe Netflix.

Co-starul lui Braugher, Terry Crews, din „Brooklyn Nine-Nine”, s-a numărat printre cei care i-au adus un omagiu luni seară.

De asemenea, a jucat frecvent pe scenă, făcând adesea Shakespeare. A câștigat un premiu Obie pentru rolul principal din „Henry V” la New York Shakespeare Festival, unde a mai apărut în „Measure for Measure”, „Twelfth Night” și „As You Like It”.

Braugher a fost căsătorit de mai bine de 30 de ani cu actrița Ami Brabson. În urma acestuia au rămas fiii Michael, Isaiah și John Wesley, fratele său Charles Jennings și mama sa Sally Braugher