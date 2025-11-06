Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Ce a transmis artista

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au fost eliminați din competiția Asia Express 2025, lăsând în cursă doar trei echipe pentru premiul cel mare.

După o probă care i-a venit mănușă și a ajutat-o să se relaxeze - cu dans, public și prezență scenică -, Anda Adam a aflat că trebuie să părăsească emisiunea. Ea și Joseph au ajuns pe ultimul lor la Irina Fodor, ceea ce a însemnat eliminarea lor din competiție.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Anda și Joseph Adam, precum și Dan Alexa și Gabi Tamaș au primit puncte bonus în funcție de ordinea sosirii la ultima destinație din ziua precedentă. În cele din urmă, Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost cei care au acumulat cele mai multe puncte și au câștigat biletul de aur.

Vestea a fost primită cu surprindere și bucurie de cei doi. „Se vede cu ochiul liber că biletul de aur merge la Gabi și la Dan. Sunteți în finala Asia Express sezonul 8. Așa ceva! Bravo!”, a anunțat Irina Fodor. Dan Alexa a adăugat: „Am cam luat tot ce era de luat. Cred că a meritat!”, iar Gabi Tamaș a completat: „Sunt foarte mândru și de Dan, și de mine. Sper să câștigăm finala!”.

Celelalte trei echipe – Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Adam – au intrat în cursa pentru ultima șansă. Aceasta a presupus parcurgerea unui traseu lung, plin de provocări, pentru a ajunge din nou în fața Irinei Fodor. Concurenții au avut de îndeplinit misiuni creative și solicitante.

Soții Adam au declarat în mai multe rânduri că participarea la această emisiune a fost și despre relația lor, comunicarea și înțelegerea dintre ei. Tot ceea ce au trăit pe Drumul Eroilor i-a făcut să realizeze cât de mult se iubesc și ce echipă puternică formează.

După difuzarea emisiunii de aseară, Anda Adam a publicat la InstaStory o singură imagine care să rezume toate emoțiile trăite la eliminare. În imaginea respectivă Anda apare râzând împreună cu soțul său, dar și cu Olga Barcari și Karmen Simionescu.

Doar trei echipe mai au șansa de a merge mai departe în cursa din Coreea de Sud, fiind la un pas de marele premiu. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud