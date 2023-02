„America Express“: Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, atacați de un cal pe nume Lucifer. Au avut nevoie de îngrijiri medicale VIDEO

Cei doi concurenți din reality-show-ul de la Antena 1 nu numai că au trecut prin momente de panică, dar au și fost loviți de animalul scăpat de sub control.

„America Express“ a intrat într-o nouă etapă desfășurată în Guatemala, care a adus noi provocări și misiuni menite să testeze rezistența fizică și psihică a concurenților. Echipele rămase în cursă pe Drumul Aurului au parte de probe din ce în ce mai dificile.

În ediția de luni seară, concurenții au fost provocați să-și înfrunte fobiile legate de animale, iar proba a fost mai grea decât s-ar fi așteptat.

La aceasta s-au adăugat situațiile tensionate și imprevizibile, iar Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au trecut prin momente cumplite la una dintre probe. Aceștia au cules fructe de lime dintr-o livadă, au încărcat sacoșele cu citrice pe un cal și urmau să le transporte către fermă. Numai că animalul, cel mai probabil speriat, a scăpat de sub control și i-a atacat. Nici chiar proprietara lui nu l-a putut stăpâni.

„Pungile se duc în jos, noi încercăm să le punem la loc împreună cu femeia, iar calul o ia razna. O ia razna total nejustificat, adică nu era ceva ce nu i se mai întâmplase. Calul a reacționat extrem de urât și a început să își arunce picioarele prin toate direcțiile, ceea ce e un semn că era ceva în iarbă“, a spus Ovidiu Buta.

Animalul a continuat să se agite și i-a lovit cu copitele pe Ovidiu Buta și pe Joaquin Bonilla. De altfel, cel din urmă a fost la un pas de o accidentare gravă, căci avea înfășurată în jurul gleznei sfoara cu care era legat caul.

Joaquin Bonilla a avut nevoie de intervenția medicului, după accidentarea din timpul misiunii. „M-a călcat un cal, asta e ce mi-a lipsit de la «America Express»“, a spus acesta.

„Eu nici n-am simțit că acel cal m-a lovit. Doctorul a venit și a verificat. Piciorul lui părea OK, piciorul meu părea OK; creierul nostru nu părea OK, dar nu mai conta. Conta că suntem acolo, în viață“, a încheiat Ovidiu Buta.