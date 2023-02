„America Express“. Cătălin Scărlătescu, la un pas de abandon: pălmuit de o localnică și „doborât“ de piramide. „Eram pilaf“ VIDEO

În ediția de duminică seara a reality-show-ului de la Antena 1, Cătălin Scărlătescu a fost pus în mare dificultate și a ajuns la capătul puterilor.

Echipele rămase în concurs au ajuns într-o nouă etapă, după ce au părăsit Mexicul. În prima zi petrecută în Guatemala, au fost vrăjiți de peisajele superbe, dau au și aflat că probele vor deveni din ce în ce mai dificile.

„Cu cât avansăm, cu atât ne vom înălța pretențiile. Acum, de ce să nu fiu sinceră? Provocările vor fi tot mai grele“, a spus prezentatoarea show-ului, Irina Fodor.

La prima probă din Guatemala, echipele au dat un test cu întrebări despre această țară. Cei care au greșit răspunsurile au primit o pedeapsă, mai exact au fost pălmuiți de o localnică. Chef Cătălin Scărlătescu a dat primul răspuns greșit și a primit pe loc pedeapsa.

Momentul a fost unul savuros pentru colegii lui, dar l-a speriat pe concurent. „Pe mine avea boală de când a ajuns“, a spus acesta. Totuși, această probă s-a deovedit a fi ușoară pe lângă misiunea care a urmat.

Oboseala și presiunea și-au pus din nou amprenta asupra echipelor, iar noua sarcină – aceea de a urca în vârful unor piramide aflate pe traseu – a împins limitele concurenților și i-a epuizat. Ovidiu Buta a avut un episod greu, însă Cătălin Scărlătescu a ajuns efectiv la capătul puterilor.

„Gata, a început să se încețoșeze treaba! Mi-o luase inima razna rău, cred că am avut peste 140 puls. M-a luat amețeala, am închis ochii că începuse să se învârtă piramida aia cu mine. Am zis să nu mă rostogolesc pe aici, că nu mă mai oprește nimeni până jos. Eram pilaf! Mor! Să nu mi se întâmple ceva, să mă care ăștia cu targa de aici. Mi-a trebuit foarte mult timp să-mi revin“, a spus acesta despre momentele dificile prin care a trecut.