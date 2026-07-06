UNTOLD este top trei festivaluri în lume pentru al treilea an consecutiv

Festivalul UNTOLD își consolidează poziția în topul celor mai mari festivaluri din lume și pentru al treilea an consecutiv, este pe locul 3, conform prestigioasei publicații britanice DJ Mag - Top 100 Festivals, singurul top global dedicat industriei de evenimente.

Organizat la Cluj-Napoca, UNTOLD, care va avea cea de-a unsprezecea ediție în 2026, se află în clasament alături de festivaluri de renume precum Tomorrowland (locul 1), EDC Las Vegas (locul 2), Ultra Music Festival (locul 4), Creamfields (locul 7), Glastonbury (locul 9), Coachella (12) și Sziget (locul 18).

Top 100 Festivals realizat de DJ Mag este bazat exclusiv pe voturile publicului, iar rezultatul arată susținerea comunității și aprecierea față de calitatea festivalurilor.

UNTOLD rămâne un brand de festival internațional, iubit de sute de mii de oameni din întreaga lume.

2026 aduce artiști de renume și premiere în România: STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Flo-Rida, Swae Lee, Kygo, Martin Garrix, Carl Cox, Solomun, Holy Priest, Sara Landry și mulți alții.

În 2025, peste 470 000 de oameni s-au bucurat de magia UNTOLD, iar între 6-9 august, porțile universului UNTOLD vor fi redeschise pentru UNTOLD ONE. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com

Kapital și UNTOLD Dubai în TOP 100 Festivals

După prima ediție, Kapital, festivalul Bucureștiului, a urcat pe locul 33 în TOP 100 Festivals, clasamentul DJ Mag. UNTOLD Dubai se află pe locul 68, după cea de-a doua ediție care a adunat peste 190 000 de fani care au trăit experiența celui mai mare festival din Dubai.