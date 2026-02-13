Vreme mai caldă decât normalul perioadei, însă plouă în mai multe regiuni

Meteorologii anunță că vineri, 13 februarie, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu temperaturi maxime de până la 13 grade. În mai multe zone ale țării sunt așteptate ploi.

Temperaturile se vor situa peste mediile specifice datei. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, mai ales în sud, est, vest și nord-vest. Noaptea, în vest și sud-vest cerul se va mai însenina, însă în restul țării va rămâne predominant noros, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM)

Va ploua în Dobrogea, unde se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp, local și trecător în Muntenia, Maramureș și Transilvania și izolat în celelalte regiuni. La munte, pe arii restrânse, vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari la munte. Temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 6 grade.

Va fi ceață, dimineața local în sud și est și cu totul izolat în rest, iar noaptea doar pe arii restrânse.

În București, vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice se vor situa peste mediile specifice acestei date. Trecător, mai ales spre seară, va ploua slab.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 7 grade, iar cea minimă va fi de 1...2 grade. Se va semnala ceață dimineața și din nou posibil spre sfârșitul intervalului.