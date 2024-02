Billie Eilish a câștigat premiul Grammy pentru Cântecul anului

Cântăreața a primit premiul de la Lionel Richie.

Cântăreaţa americană Billie Eilish a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Grammy la categoria "cântecul anului" cu single-ul "What Was I Made For?", compus pentru coloana sonoră a filmului "Barbie" informează AFP. La categoria "cântecul anului" au fost nominalizate single-urile "A&W" (Lana Del Rey), "Anti-Hero" (Taylor Swift), "Butterfly" (Jon Batiste), "Dance The Night" (Dua Lipa), "Flowers" (Miley Cyrus), "Kill Bill" (SZA), "Vampire" (Olivia Rodrigo), "What Was I Made For?" (Billie Eilish). Cea de-a 66-a ceremonie de decernare a premiilor a fost transmisă de la Los Angeles duminică seara de CBS.

Interpreta a primit premiul de la Lionel Richie. Pentru „What Was I Made For?" Eilish a primit anterior un Glob de Aur.

Evenimentul este găzduit de comediantul, actorul și prezentatorul TV Trevor Noah pentru al patrulea an consecutiv.

Ideea premiului a fost propusă de Recording Industry Association of America (RIAA) la mijlocul anilor 1950, când a început să selecteze candidați din industria înregistrărilor care se puteau califica pentru o stea pe Hollywood Walk of Fame. În 1957, Academia Națională de Arte și Științe a Înregistrării a fost creată pentru a administra viitorul premiu. În 1958, această organizație a stabilit un premiu numit Grammy (din cuvântul „gramofon”). Premiul este un mic gramofon aurit.

<iframe width="988" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/cdbvz4T5Hs0" title="BILLIE EILISH & FINNEAS Wins For Best Song Written For Visual Media" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>