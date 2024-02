Taylor Swift a anunțat la premiile Grammy că un nou album va fi lansat în aprilie

Cântăreața a primit un premiu pentru albumul Midnights, care a câștigat la categoria „Cel mai bun album vocal pop”.

Superstarul pop Taylor Swift, interpreta R&B SZA şi cântăreaţa pop Miley Cyrus se numără printre artiştii care au fost recompensaţi în prima parte a galei Grammy Awards 2024, organizată în noaptea de duminică spre luni la Los Angeles, informează Reuters.

Taylor Swift, desemnată câştigătoare la categoria "cea mai bună interpretare vocală pop", s-a folosit de acest moment pentru a anunţa în mod oficial că va lansa un nou album, "The Tortured Poets Department", pe 19 aprilie.

"Vreau să vă mulţumesc vouă, fanilor, prin a vă spune un secret pe care l-am ţinut departe de voi în ultimii doi ani", a declarat vedeta americană atunci când a dezvăluit vestea despre noul ei album.

<iframe width="988" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/fEj9F9zsAxc" title="TAYLOR SWIFT Wins Best Pop Vocal Album For 'MIDNIGHTS' | 2024 GRAMMYs Acceptance Speech" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

SZA, care a câştigat premiul categoriei "cel mai bun cântec R&B" cu single-ul "Snooze", a trebuit să revină în fugă din culise, unde se afla pentru a-şi schimba ţinuta vestimentară, dar a ajuns în cele din urmă pe scenă, unde trofeul i-a fost înmânat de cântăreaţa Lizzo.

Miley Cyrus a câştigat primul ei premiu Grammy, după ce s-a impus la categoria "cea mai bună interpretare pop solo" cu single-ul "Flowers". Premiul i-a fost înmânat de legendara Mariah Carey. Miley Cyrus a dezvăluit cu acea ocazie că a rămas blocată în trafic din cauza unei ploi torenţiale care a căzut în Los Angeles duminică seară şi că a fost pe punctul de a rata momentul în care numele ei a fost anunţat pe lista câştigătorilor.

"Puteam să ratez momentul acestui premiu, asta ar fi fost în regulă, dar nu puteam să o ratez pe Mariah Carey!", a declarat Miley Cyrus pe scenă.

Trevor Noah, prezentatorul galei, a deschis ceremonia printr-o glumă, spunând că Gramy Awards este "singurul concert care începe la timp". În una dintre primele interpretări live ale galei, cântăreţul country Luke Combs a urcat pe scenă alături de Tracy Champan pentru a cânta în duet piesa "Fast Car", un hit al artistei afro-americane din 1988, reorchestrat şi transformat de Luke Combs într-un cântec de mare succes anul trecut.

Trupa indie-rock boygenius, alcătuită din Phoebe Bridgers, Lucy Dacus şi Julien Baker, a câştigat trei premii în prima parte a galei, impunându-se la categoriile "cea mai bună interpretare rock", "cel mai bun cântec rock" şi "cel mai bun album alternative" cu materialul discografic "The Record".

Câştigătorii premiilor Grammy sunt aleşi de cei aproximativ 11.000 de membri cu drept de vot ai Academiei Naţionale de Arte şi Ştiinţe ale Înregistrărilor, o instituţie criticată în trecut pentru slaba reprezentare a artiştilor de culoare. În ultimii ani, instituţia americană a depus însă eforturi consistente pentru a-şi spori diversitatea în rândul membrilor săi.

Cea de-a 66-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, este prezentat pentru al patrulea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.