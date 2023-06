SAGA Festival devine primul festival #zerowastetolandfill din România cu sprijinul Green Corporation

Cea de-a treia ediție a celui mai mare festival din București se apropie cu pași repezi: între 23-25 iunie, SAGA Festival va aduce iubitorilor de muzică trei zile de show-uri memorabile: șapte scene, un line-up cu peste 100 de artiști printre care în premieră în România Lil Nas X, Wiz Khalifa, Mochakk, Franky Wah și mulți alții, producție impresionantă și multe surprize.

Și anul acesta, SAGA îi încurajează pe festivalieri și artiști să devină environmental friendly și să reducă impactul asupra mediului, prin reciclarea și refolosirea deșeurilor prin parteneriatul cu Green Corporation, un grup de companii cu adresabilitate asupra economiei circulare: Green Point, OIREP, Green Pack, companie specializată în colectarea și tratarea deșeurilor provenite din fluxuri comerciale și industriale și waste management, care deține propria stație de sortare și fabrica de reciclare din LDPE, cât și Green Unit, companie specializată pe consultanță de mediu și resurse umane.

SAGA Festival și Green Corporation vor avea ca misiune în această ediție #zerowastetolandfill.

Deșeurile generate în cadrul festivalului vor fi colectate separat, se vor transporta la stația de sortare Green Pack, una dintre cele mai moderne din România, unde se vor ambala și mai apoi se vor recicla sau valorifica în unități specializate.

Nu doar deșeurile din ambalaje vor trece prin procesul de reciclare, ci și fracția organică. Aceasta va fi transportată pentru procesul de valorificare sau transformare în compost. Pentru a reduce amprenta de carbon, deșeurile se vor colecta cu flota auto electrică deținută de Green Pack.

Festivalierii și toți cei care vor fi prezenți în spațiul de la Romaero sunt încurajați să colecteze deșeurile separat, să le arunce doar în zonele special amenajate, să vină la eveniment cu trotinete, biciclete, mijloace de transport în comun sau mai multe persoane în aceeași mașină cu ajutorul aplicațiilor de ride-sharing.

În cadrul festivalului, atât vendorii de alimente, cât și cei de băuturi vor folosi produse sustenabile, prietenoase cu mediul, cat si produse locale.

Tot în festival, Green Corporation va aduce o componentă “green” la scena Switch hijacked by Hustle, unde artiști precum IAN, Deliric, Nane, Killa Fonic, Șatra B.E.N.Z. vor urca pe scenă și vor face o super atmosferă într-unul dintre hangarele de la Romaero.

Alături de retailer-ul Carrefour, GreenPoint va avea în festival mai mulți Waste Warriors care vor face surprize festivalierilor, încurajând un stil de viață environmentally friendly în fiecare zi.

Green Corporation este un grup de companii românești, lider în segmentul său de piață, care încă de la înființare are ca obiectiv încurajarea economiei circulare și a unei tranziții eficace, sustenabilitatea în toate aspectele sale, protejarea mediului înconjurător și educația în aceasta direcție.

Your festival = your home! Throw away your waste separately, enjoy the music and be responsible!

Programul celor 3 zile de festival pentru scenele Source, Heat, Spark, Switch și Drift este împărțit după cum urmează:

Vineri: Lil Nas X, Skrillex, Adriatique, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Melanie C, Delia, Franky Wah, 999999999, Gordo, Hector Oaks, Hitty, Paula Temple

Sâmbătă: Elley Duhé, Fisher, Robin Schulz, Gabry Ponte, Hot Since 82, Ida Engberg, Joel Corry, Justus, Paco Osuna, Subcarpați

Duminică: Wiz Khalifa, Alan Walker, Tale of Us, Adam Beyer, B.U.G. Mafia, I Hate Models, Kevin De Vries, Mochakk, Sickick, Spike, Vintage Culture.

Artiștilor deja menționați li se alătură DJi din scena locală de EDM, tehno și house.

Prezentat de pionierii evenimentelor de muzică electronică, ALDA, parte a familiei Insomniac, SAGA este un festival de muzică inovator, ce are loc pe Aeroportul Romaero din București. SAGA aduce publicului unii dintre cei mai iubiți artiști și o producție audio-vizuală uluitoare, totul intr-o atmosferă incluzivă, care creează o petrecere supremă pe care Bucureștiul o aștepta demult.

Prima ediție a Festivalului SAGA a avut loc la Romaero, cu peste 135 000 de persoane prezente la eveniment, iar cea de-a doua ediție, de la Arena Națională, s-a bucurat de prezența a peste 150 000 de persoane în capitala României.