Timișoara, în căutare de turiști la Viena. Austriecii, pețiți să vină la ultimele evenimente din Capitala Culturală a Europei VIDEO

Institutul Cultural Român de la Viena a găzduit, marți seara, 24 octombrie, un eveniment marca Timișoara 2023. Acesta a cuprins vernisajul expoziției de fotografii realizate de Adrian Pânclișan și un concert solo piano cu Sebastian Spanache.

În anul în care orașul poartă onorantul titlul de Capitală Europeană a Culturii, Timișoara continuă să se prezinte în afara granițelor.

A venit rândul capitalei Austriei, Viena. Poate că nu întâmplător, având în vedere că în primele opt luni din anul cultural, cei mai mulți vizitatori străini ai Timișoarei au venit din Germania și Austria.

Mai avem încă două luni și un pic din anul cultural, ne așteaptă o toamnă și o iarnă la fel de bogată în evenimente. Așa că oprirea la Institutul Cultural Român de la Viena are logică. Scopul principal a fost de aduce la cunoștința comunității culturale din Viena detalii programului Timișoara 2023.

„Am adus o bucățică din Timișoara în capitala Austriei. Ideea acestui proiect este de a oferi o trecere în revistă ceea ce a însemnat anul Capitalei Culturale a Europei până acum, dar și de a atrage atenția publicului austriac asupra evenimentelor care urmează până la sfârșitul anului. Cred că și faptul că statisticile arată că publicul vizitator al Timișoarei este majoritar german și austriac, cred că asta spune multe. Iată că austriecii sunt foarte interesați de culturalitatea Timișoarei și tot ceea ce se întâmplă acolo”, a declarat timișoreanca Andreea Dincă, cea care a preluat de un an și un pic ICR Viena.

Imagini din Timișoara 2023

ICR Viena a găzduit, aseară, vernisajul expoziției Timișoara 2023, cu imagini realizate de fotograful Adrian Pâclișan. Acesta a surprins efervescența din acest an istoric pentru Timișoara.

„De data asta am selectat 15 imagini reprezentative pentru ce s-a întâmplat până la momentul acesta la Timișoara. E o expoziție foto despre cum am văzut eu acest fenomen, acest eveniment istoric pentru Timișoara și România. Eu lucrez cu teatrul Național din Timișoara de 18 ani, ca fotograf, am trăit cultura din casă. Se vor vedea imagini și din ultimele spectacole. Imaginea mea preferată e cea care se află și pe afiș, e din Piața Unirii, de la momentul deschiderii oficiale. Este cu timișoreni, despre timișoreni”, a spus Adrian Pâclișan, fotograf oficial al Guvernului.

Concert de pian cu Sebastian Spanache

Seara a fost completată de un concert solo piano, în acorduri de modern jazz, performat de Sebastian Spanache. Muzicianul se află într-o nouă etapă de viață, renunțând la proiectul Sebastian Spanache Trio în detrimentul unei cariere solo. Iar cu doar câteva zile în urmă, Spanache a lansat la Timișoara primul său album, Upamercado, prezentat acum și la Viena.

„Acum e post lansare a primului mei album solo, cu piese din acea călătorie pe care am avut-o în anii 2017-2020, în America latină. Cu plimbarea asta la Viena, am bucuria să prezint piese din materialul acesta. Planul meu a fost ca acest album să fie lansat în anul Capitalei Culturale a Europei. De cinci ani lucrez la materialul acesta. Eu sunt timișorean, m-am născut la Timișoara, și am zis că vin acasă să aduc un material nou de muzică. Acum e o provocare pentru mine, să cânți singur e cam cel mai greu lucru, nu te poți ascunde după instrument. E un altfel de abordare și e total diferit spre deosebire de a cânta cu un grup. Acum e un nou capitol în cariera mea de compozitor și pianist”, a declarat Sebastian Spanache.

O comunitate de timișoreni la Viena

Aseară, peste 60 de persoane au umplut mica sală de evenimente de la ICR Viena. Au fost și austrieci get beget, dar și români care trăiesc în Austria, unii de mult timp, alții mai nou. Printre spectatori l-am găsit și pe Luca Dragu, solistul trupei timișorene All Over, acum student la Viena.

„Eu sunt sunt student la Viena, la Sociologie, dar mă bucur să urmăresc evenimentele culturale și de aici, și de acasă. Sunt foarte bine, faculta merge, cu trupa All Over vom scoate un videoclip luna viitoare. Mă simt bine la Viena, aici la ICR sunt oameni foarte faini, o part din ei timișoreni. Suntem o comunitate foarte faină de timișoreni la Viena și mă bucur să fac parte din ea. Se lucrează și la un concert cu All Over la ICR”, a declarat Luca Dragu.

Evenimentul de la ICR Viena face parte din seria de promovare Timișoara: oraș liber, spirit liber, susținut de Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii. Timișoara s-a deschis pe harta turistică și culturală europeană și invită să îi fie descoperite valențele culturale.