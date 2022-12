Cele mai bune piese ale anului 2022. Beyoncé, Bad Bunny și Taylor Swift, în top VIDEO

„Biblia“ muzicală Rolling Stone a realizat topul celor mai bune melodii ale acestui an.

Care sunt atributele unei melodii grozave din acest an? Un ritm irezistibil și simțul umorului în versuri? Nu te poți opri din dansat? E baladă? Sau indie? Toate acestea și mult mai mult, potrivit prestigioasei publicații muzicale Rolling Stone. Editorii au alcătuit topul celor mai bune 100 de melodii din acest an, iar printre cântăreți se numără nume consacrate ale muzicii, dar și debutanți.

Ritmuri de country, ragge, pop, hip-hop, R&B, latino, k-pop se regăsesc în piesele din acest clasament, la fel și artiști celebri: Beyonce, Bad Bunny, Camila Cabello, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Drake și mulți alții.

Iată cele mai bune 10 piese din Top 100 2022.

10. Drake feat. 21 Savage - Jimmy Cooks

9. Harry Styles - As It Was

8. Beyonce - Break My Soul

7. Pharrell feat. 21 Savage and Tyler The Creator - Cash In Cash Out

6. Quavo and Takeoff - Hotel Lobby

5. Rosalia - Despecha

4. Taylor Swift - Karma

3. Steve Lacy - Bad Habit

2. Beyonce - Cuff It

1. Bad Bunny - Titi Me Preguntó