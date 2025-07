Peste 60 000 de oameni au petrecut în cea de-a doua seară la Kapital

Cea de-a doua zi de Kapital a adus peste 60 000 de participanți, dornici să se distreze și să se bucure de experiența celui mai tare festival din București.

Momentele principale ale serii care au adunat zeci de mii de fani la Mainstage au fost show-urile Don Diablo, Salvatore Ganacci, Sickick și R3hab.

Don Diablo a electrizat atmosfera cu un set special și a mulțumit fanilor în limba română pentru iubire. Ulterior, a postat și pe social media și a vorbit despre energia pe care o primește din partea publicului de fiecare dată când vine în România.

În stilul său nonconformist, autentic și amuzant, Salvatore Ganacci a adus multă bucurie și a stârnit zâmbete prin momentele epice pe care le-a creat. Pe întreaga durată a show-ului, DJ-ul a purtat un tricou cu numărul 10 Hagi.

R3hab și Sickick au continuat seara cu seturi dinamice care au ținut publicul pe Arena Națională. Pentru a marca piesa “Rock My Body” în colaborare cu INNA, R3hab a fluturat steagul României.

La Temple, Nina Kraviz și Deborah de Luca au adus fanilor de tehno show-uri iconice care au durat până la răsărit.

La scena The Ark, mii de oameni s-au bucurat de show-urile Marko Glass și Bvcovia, IAN, CTC, Erika Isac și M.G.L. Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de artiști din România a bucurat publicul cu un moment surpriză: au interpretat piesa “Voila” împreună. În plus, M.G.L. a făcut o surpriză unei fane care se află sub tratament pentru leucemie în Italia, și pentru că nu a putut

participa la concertul lui, așa cum și-a dorit, artistul i-a transmis un mesaj de încurajare din partea publicului, un moment plin de emoție.

Din programul Kapital, nu a lipsit nici show-ul de drone in memoriam Mihai Leu, un omagiu adus marelui sportiv român.

Petrecerea continuă și astăzi cu show-urile Mëstiza, Lost Frequencies, Alok, Steve Aoki, dar și Mahony, John Summit și Korolova la Temple, precum și IDK, Johny Romano, Rareș, Cojo, Rava, Grasu XXL.

În câteva ore, vor începe vânzările pentru KAPITAL 2026. Cea de-a doua ediție a celui mai tare festival din București va trece la următorul nivel și va aduce și show-uri live powered by UNTOLD.

Abonamentele vor fi disponibile pe neversea.com.

KAPITAL devine primul eveniment de anvergură organizat de UNTOLD Universe în capitala României, în același timp în care grupul se pregătește pentru ediția aniversară de 10 ani a mega festivalului UNTOLD de la Cluj- Napoca, dar și pentru a doua ediție a celui mai mare festival organizat vreodată în Emiratele Arabe Unite, UNTOLD Dubai.