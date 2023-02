Niku lansează primul său EP, „Tânărul Titan”, alături de Def Jam Recordings România

Unul dintre cei mai tineri artiști din România, Niku lansează primul EP intitulat „Tânărul Titan”. A captat scena urbană din România cu piese precum „Cef”, „Negru Mercedesu” sau „G tunat”, iar acum lansează primul EP, alături de Def Jam Recordings România.

„«Tânărul Titan» reprezintă o perioadă de tranziție, atât muzicală, cât și personală. Pe primele piese înregistrate se simt copilărismele mele (exemplu «Billie Jean»), dar cu cât am înaintat cu lucrul albumului am devenit tot mai matur. M-am schimbat mult pe parcurs, însă două lucruri sunt încă valabile: tânăr am rămas și ******* din titan tot le am. Sunt piese unde mă contrazic, dar asta pentru că am trecut prin acest proces de maturizare despre care tot vorbesc. Sincer, chiar mă bucur că am ajuns să îmi schimb anumite păreri și idei, iar acum am ocazia să râd de prostul ăla de cânta la 15 ani.” – Niku

EP-ul „Tânărul Titan” cuprinde 7 piese, printre care regăsim colaborări cu Petre Stefan, Berechet și Geampalia. Primul single „Billie Jean” în colaborare cu Petre Stefan a depășit 300k de streamuri și vizualizări, single pentru care a filmat și videoclip alături de Cristi NK și poate fi urmărit pe canalul de YouTube al lui Niku. Titlul albumului, cât și coperta, sunt inspirate din seria animată „Tinerii Titani” din universul DC Comics, Niku portretizându-se ca un personaj erou.

Tânăr și carismatic, Niku este un artist fresh de pe scena urbană românească ce își face loc către topurile platformelor de streaming. Și-a început cariera alături de prietenul lui din copilărie Aron, alături de care a adunat câteva milioane de ascultări cu doar câteva lansări. Piese precum „Negru Mercedesu”, „G Tunat”, „CEF 1 & 2”, sau „Tabăra” sunt fredonate de tinerii din întreaga țară. De când și-a început drumul în muzică a primit recunoașterea breslei, colaborând astfel cu unii dintre cei mai importanți artiști urbani ai momentului: IDK, MGK, Petre Stefan sau YNY Sebi. În acest moment, Niku colaborează cu Def Jam Recordings România.