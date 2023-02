Netflix, cea mai populară platformă de streaming din România, își schimbă planul tarifar. Cum vor fi afectați abonații deja existenți

Netflix explorează constant noi modalități de a îmbunătăți experiența membrilor pe platformă. Netflix știe că aceștia nu au avut niciodată mai multe opțiuni ca acum când vine vorba de divertisment și e mai hotărât ca niciodată să ofere o experiență care nu doar le îndeplinește, ci le depășește așteptările.

Începând din 13 februarie, Netflix actualizează abonamentul de bază (basic) Netflix pentru România, de la 7,99 euro la 4,99 euro, pentru a oferi abonaților toate producțiile preferate la un preț și mai bun. Membrii noi care se înscriu vor vedea noul preț al abonamentului de bază imediat.

Actualizarea va fi lansată pentru membrii existenți în săptămânile următoare, mai exact de la următoarea factură. Membrii existenți vor fi notificați prin e-mail, (precum și în cadrul aplicației Netflix cu 30 de zile înainte ca noul preț să li se aplice - acest lucru se aplică doar pentru upgrade-uri automate). Momentul exact va depinde de ciclul de facturare al fiecărui abonat.

De asemenea, trebuie menționat faptul că platforma de streaming pune la dispoziție trei tipuri de abonamente (basic, standard și premium), ale căror beneficii le puteți vedea aici.

Netflix a investit masiv în noi seriale și filme grozave în ultimii câțiva ani și are o listă mare de producții viitoare în următoarele luni, printre care Berlin, Murder Mystery 2, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Luther: The Fallen Sun și Rebel Moon, precum și titluri lansate recent precum Glass Onion: Knives Out, Wednesday, All Quite on the Western Front, Pinnochio, Blonde și The Crown. Pe lângă oferta bogată de conținut internațional, abonații români se bucură și de o varietate de filme locale, incluzând hituri recente ca Teambuilding, Nunți, botezuri, înmormântări și Mirciulică.