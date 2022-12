Selly împlinește 10 ani de vlogging și un miliard de vizualizări pe YouTube. Cum arăta când a început vlogul

Vlogger, cântăreț, actor și producător, Selly a devenit cunoscut prin intermediul canalului său de YouTube, care a ajuns azi la 3,2 milioane de abonați.

Andrei Șelaru, alias Selly, așa cum este cunoscut publicului din România, împlinește pe 21 decembrie 2022, 10 ani de carieră în vlogging. El și-a început cariera în mediul online la vârsta de 11 ani.

„Am aflat despre existența acestei platforme de la profesoara mea de engleză. Mi s-a părut fascinant și atunci mi-am dat seama că pe acest canal oricine are șansa de a-și crea propriul conținut. Primul meu videoclip postat pe 21 decembrie 2012 s-a numit «10 lucruri despre mine». În el mă prezentam și povesteam cine sunt. Așa a început această aventură nebună care continuă cu și mai multă pasiune. Este un sentiment interesant, am 21 de ani și aproape jumătate din viață mi-am petrecut-o în lumina reflectoarelor, dar și făcând munca din spate, pe care puțini o văd“, spune Selly.

Cifrele lui Selly

În cei 10 ani de vlogging Andrei Șelaru a adunat aproape un miliard de vizualizări, 43 de milioane de like-uri pe YouTube, 3 4 milioane de comentarii cumulate pe același canal de și 3,2 milioane de abonați pe YouTube.

Pe lângă proiectele de pe canalul său de YouTube, Selly a fost implicat alte proiecte de amploare, de la trupa 5GANG, până la filmele la care a fost co-producător.

„Pe lângă aceste proiecte, cea mai importantă este campania legată de reforma educațională. Dezbaterile publice pe care le-am inițiat în jurul acestei probleme au avut chiar rezultate, s-au schimbat multe în educația din țara noastră și mă bucur că au avut o finalitate. Câteva dintre soluțiile pe care eu le-am propus atunci au fost implementate între timp în sistemul de învățământ.

De asemenea, sunt foarte mândru de campania Toți la Școală, lansată de Fundația Selly și Crucea Roșie Română. Ne-am propus să ajutăm copii din mediile defavorizate cu rechizite, cu ghiozdane, ghetuțe, pixuri, caiete etc, pentru ca acei copii să aibă acces la școală și educație“, mai spune Andrei Șelaru.

„Selly este printre puținii din această piață care au înțeles importanța calității acestui gen de content, de aceea a decis să investească într-o echipă de producție și a ales oameni competenți cu care să lucreze.

Ce am apreciat foarte mult la el, pe lângă calitățile sale de a crea un conținut de calitate, educativ, a fost faptul că se numără printre puținii creatori de conținut care, înainte de toate, pune pe primul loc publicul lui (înainte de cerințele brandurilor sau de plăcerile lui)... Alături de el am creat multe proiecte ambițioase și altele din care am avut cu toții de învățat, și sperăm să mergem mulți ani împreună pe acest drum“, spune Claudiu Ilioiu, Head of Global Talent United, agenție de influencer marketing care are în portofoliu artiști precum Inna, Antonia, Irina Rimes, Micutzu.