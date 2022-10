Neversea 2023 va avea loc între 6 şi 9 iulie. Cât costă abonamentele

Artişti în premieră în România, cei mai buni DJ şi producători internaţionali, precum şi artişti români vor participa la Neversea 2023, festival care va avea loc între 6 şi 9 iulie, la Constanţa. Pentru această ediţie fanii rezerva abonamentul cu 1 euro.

Organizatorii Neversea au informat că a cincea ediţie a celui mai mare festival de pe o plajă din Europa vine cu un concept nou, evenimentul desfăşurându-se între 6 şi 9 iulie 2023, pe plaja Neversea Beach din Constanţa.

"Cea de-a cincea ediţie Neversea va aduce artişti în premieră în România, cei mai buni DJ-i şi producători internaţionali, precum şi artişti români. Organizatorii vin pentru ediţia din 2023 şi cu o poveste nouă şi vor transforma plaja Neversea într-un loc cu decoruri fantastice. Oază de libertate de la malul Mării Negre va fi plină de culori, entuziasm şi energii bune aduse şi de dansatori, animatori şi acrobaţi pe picioroange, care vor defila printre zecile de mii de participanţi.

Fanii se vor putea încărca cu adrenalină şi fericire din tot perimetrul festivalului, care, pe lângă scene, va găzdui şi diverse activităţi interactive, sporturi pe apă, ateliere şi workshopuri creative şi inspiraţionale, zone de fashion, make-up, hairstyle, mâncare şi băuturi. Organizatorii spun că pregătesc o mulţime de surprize noi cu care îi vor surprinde pe cei care trec pragul festivalului", se arată în comunicat.

Conform sursei citate, primele abonamente vor avea preţul special de 79 de euro plus taxe şi pot fi rezervate cu doar 1 euro per abonament.

"Cei care doresc să îşi asigure acum intrarea la cea mai mare petrecere de la Marea Neagră de anul viitor se pot înscrie pe https://extasy.com/ sau pot descărca aplicaţia Extasy până pe 21 noiembrie, pentru a-şi rezerva abonamentul la preţul de doar 1 euro. După crearea contului, fanii pot alege maximum 4 abonamente pentru Neversea 2023 pe care le pot rezerva pe loc, fiecare la preţul de 1 euro.

Apoi, în data de 22 noiembrie 2022, vor plăti preţul întreg al abonamentelor rezervate. Acestea vor avea un preţ special, după cum urmează: General Access Basic: 79 euro + taxe; General Access Risk Free: 99 euro + taxe; VIP: 209 euro + taxe", au anunţat organizatorii festivalului.

Prin accesarea campaniei speciale de rezervare a abonamentului cu 1 euro, în perioada 27 octombrie - 21 noiembrie 2022, fanii sunt de acord cu regulamentul campaniei disponibil în aplicaţia Extasy sau pe extasy.com.Cei care îşi rezervă abonamente, iar apoi nu mai doresc să le cumpere, trebuie să trimită un email la adresa support@extasy.com până pe 21 noiembrie 2022.

Preţul final al abonamentului General Access Basic va fi de 209 euro plus taxe, iar cel VIP de 349 euro plus taxe.În 2022, peste 260.000 de oameni au participat la a patra ediţie Neversea, în cele patru zile şi patru nopţi de festival. Peste 150 de artişti naţionali şi internaţionali de renume au făcut show-uri uimitoare pe cinci scene amplasate la malul Mării Negre. Alan Walker, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Danny Avila, KSHMR, NERVO, Nicky Romero, Steve Aoki, ZHU, Paul Kalkbrenner, Parov Stelar, Black Eyed Peas, Tyga, Brennan Heart, Tujamo, Azteck, Madeon şi B Jones sunt câţiva dintre headlinerii care au făcut senzaţie la festivalul Neversea 2022.