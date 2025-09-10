Tot ce trebuie să știi despre accesul la Unforgettable Festival 2025

Centrul Capitalei se transformă, între 11 și 13 septembrie, într-o scenă uriașă pentru muzică, artă și experiențe multisenzoriale, odată cu revenirea Unforgettable Festival, cel mai mare eveniment pop-simfonic din România.

De-a lungul celor trei zile de show-uri memorabile, cei peste 60.000 de participanți așteptați vor avea parte de artiști consacrați, activități surprinzătoare, o atmosferă vibrantă și instalații vizuale spectaculoase. Totul va culmina cu show-ul omagiu dedicat Maestrului Gheorghe Zamfir - unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului.

Înainte de deschiderea zonei Seated pentru Main Stage, publicul este invitat la Timeless Stage, realizată împreună cu TVR, unde muzica mixată live de DJ ALBWHO și DJ ALEEN se îmbină cu statui vivante, proiecții din arhiva televiziunii și spectacole vizuale interactive. Festivalul mai aduce un food-court cu preparate gourmet și internaționale, zone de relaxare și peste 100 de performeri și animatori.

Reguli de acces: Intrarea este permisă doar cu bilet valid și act de identitate. Este interzis accesul cu mâncare, băuturi din afara festivalului sau obiecte periculoase. Minorii pot participa doar dacă sunt însoțiți.

Programul de acces:

Joi, 11 septembrie – porțile se deschid la ora 17:00

Vineri și sâmbătă (12-13 septembrie) – accesul publicului începe de la ora 15:00

Accesul se face din Bulevardul Libertății, intrările fiind disponibile dinspre Bd. Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie. Organizatorii recomandă folosirea transportului public (metrou – stația Izvor, autobuz STB 123, servicii ride-sharing), întrucât parcările sunt limitate, iar traficul va fi restricționat.

Restricții de circulație: Între 9 septembrie, ora 19:00 și 14 septembrie, ora 12:00, traficul rutier va fi restricționat pe:

Bd. Libertății (între Bd. 13 Septembrie și Bd. Națiunile Unite)

Bd. Unirii (de la Bd. Libertății până la Piața Unirii)

Rute ocolitoare: Splaiul Independenței – Izvor – Piața Arsenalului – Calea 13 Septembrie și Bd. Dimitrie Cantemir – Pasaj Unirii – Piața Universității.

Unforgettable Festival 2025 promite o ediție spectaculoasă, depășind granițele unui simplu concert prin combinația de muzică, artă și tehnologie. Ultimele bilete sunt disponibile pe unforgettablefestival.com.