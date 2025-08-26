Ce mesaj are Nikos Vertis pentru publicul din România? Megastarul grec va cânta alături de Andra, pe 11 Septembrie, în Piața Constituției, la Unforgettable Festival

Unul dintre cei mai apreciați artiști din sfera muzicii grecești, Nikos Vertis, revine în România pentru un spectacol-eveniment care promite să adune zeci de mii de oameni în Piața Constituției, la Unforgettable Festival 2025.

Alături de el, pe aceeași scenă, va urca și Andra, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii românești. Concertul va avea loc pe 11 septembrie, iar energia, emoția și talentul celor doi artiști vor transforma seara într-o experiență de neuitat

Mesajul lui Nikos Vertis pentru români înaintea evenimentului

Nikos Vertis a transmis un mesaj direct publicului din România, pe care îl așteaptă cu nerăbdare la concert:

„Sunt Nikos Vertis și abia aștept să ne vedem în Piața Constituției pe 11 septembrie!”.

Cuvintele sale confirmă încă o dată conexiunea puternică pe care artistul grec a reușit să o creeze cu fanii români. Cu piese care au cucerit topurile internaționale și sunt fredonate de milioane de oameni, Nikos Vertis promite un show intens, plin de pasiune, exact așa cum publicul îl știe.

Prezența Andrei pe scenă alături de megastarul grec adaugă un plus de emoție și unicitate evenimentului. Artista, care are în spate o carieră impresionantă și concerte sold-out în toată țara și Diaspora, este recunoscută pentru abilitatea sa de a crea legături autentice cu publicul. Cei doi artiști vor oferi momente speciale, atât prin interpretări individuale, cât și prin această colaborarea artistică pe care mulți o așteaptă cu sufletul la gură.

„Concertul Nikos Vertis, din 11 septembrie, cu Andra invitat special, nu este doar un spectacol, ci un adevărat eveniment cultural și muzical care va transforma Piața Constituției într-o scenă plină de lumină, muzică și emoții. Cu un repertoriu variat, de la baladele care au consacrat-o pe Andra, până la melodiile grecești care au făcut înconjurul lumii, seara promite să fie un festin pentru suflet și urechi.”, promit organizatorii.

Biletele la Unforgettable Festival 2025 pot fi cumpărate chiar de pe site-ul festivalului și sunt sunt disponibile la mai multe categorii de preț, în funcție de zona aleasă în Piața Constituției, astfel încât fanii să își poată alege experiența care li se potrivește cel mai bine.