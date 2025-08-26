Articol publicitar

Ce mesaj are Nikos Vertis pentru publicul din România? Megastarul grec va cânta alături de Andra, pe 11 Septembrie, în Piața Constituției, la Unforgettable Festival

0
0
Publicat:

Unul dintre cei mai apreciați artiști din sfera muzicii grecești, Nikos Vertis, revine în România pentru un spectacol-eveniment care promite să adune zeci de mii de oameni în Piața Constituției, la Unforgettable Festival 2025. 

Nikos Vertis Unforgettable jpg

Alături de el, pe aceeași scenă, va urca și Andra, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii românești. Concertul va avea loc pe 11 septembrie, iar energia, emoția și talentul celor doi artiști vor transforma seara într-o experiență de neuitat

Mesajul lui Nikos Vertis pentru români înaintea evenimentului

Nikos Vertis a transmis un mesaj direct publicului din România, pe care îl așteaptă cu nerăbdare la concert:

„Sunt Nikos Vertis și abia aștept să ne vedem în Piața Constituției pe 11 septembrie!”.

Cuvintele sale confirmă încă o dată conexiunea puternică pe care artistul grec a reușit să o creeze cu fanii români. Cu piese care au cucerit topurile internaționale și sunt fredonate de milioane de oameni, Nikos Vertis promite un show intens, plin de pasiune, exact așa cum publicul îl știe.

Prezența Andrei pe scenă alături de megastarul grec adaugă un plus de emoție și unicitate evenimentului. Artista, care are în spate o carieră impresionantă și concerte sold-out în toată țara și Diaspora, este recunoscută pentru abilitatea sa de a crea legături autentice cu publicul. Cei doi artiști vor oferi momente speciale, atât prin interpretări individuale, cât și prin această colaborarea artistică pe care mulți o așteaptă cu sufletul la gură.

„Concertul Nikos Vertis, din 11 septembrie, cu Andra invitat special, nu este doar un spectacol, ci un adevărat eveniment cultural și muzical care va transforma Piața Constituției într-o scenă plină de lumină, muzică și emoții. Cu un repertoriu variat, de la baladele care au consacrat-o pe Andra, până la melodiile grecești care au făcut înconjurul lumii, seara promite să fie un festin pentru suflet și urechi.”, promit organizatorii.

Biletele la Unforgettable Festival 2025 pot fi cumpărate chiar de pe site-ul festivalului și sunt sunt disponibile la mai multe categorii de preț, în funcție de zona aleasă în Piața Constituției, astfel încât fanii să își poată alege experiența care li se potrivește cel mai bine.

Muzică

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
gandul.ro
image
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
mediafax.ro
image
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade șocante din tinerețe
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
observatornews.ro
image
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
De ce nu se mai împrumută românii la bănci în 2025, care este alternativa. Dobânzile explozive i-au speriat pe mulți
playtech.ro
image
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alex Băluță prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son și Hugo Lloris
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Noi detalii în cazul lui Emil Gânj! Criminalul din Mureș este căutat în tunelurile subterane construite de Ceaușescu
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Când se dă pensia în luna septembrie prin poștă și pe card. Anunț oficial de la Casa Națională de Pensii
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
click.ro
image
Zodia care, pe 26 august, o să fie cu adevărat fericită. Astrele îl ajută pe acest nativ să își îndeplinească un mare vis
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
Elizabeth Taylor în rolul Cleopatrei, Profimedia (2) jpg
Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața plăcerile lumești
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență