Azi începe EUROVISION sub semnul boicotului anti-Israel

A 70-a ediție a concursului care începe azi la Viena este pusă sub semnul unui boicot anti-Israel care a generat nu numai discuții aprins în mediile artistice și politice, dar a generat și o certă neliniște motivată de amenințări credibile de securitate, ceea ce a determinat organizatorii să ridice foarte mult nivelul de alertă.

Speranța tuturor era ca, în fine, să se fi ajuns la un acord general ca politica să nu se mai amestece cu muzica, asta fiind consfințit de noile reguli adoptate în 2024 care instituite o barieră care să apere artiștii de interferențele politice eventual prezente în textul unor cântece, în scenografie, costume etc.

De data asta, problema a început prin protestul a aproximativ 1100 de artiști care au anunțat că boicotează festivalul și cer tuturor să li se alăture în semn de protest împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Din cine știe ce motive, apelul, chiar tradus în limba română, nu a fost circulat și la noi, oricum nu a fost difuzat pe rețelele sociale sau de televiziuni.

Chestiunea a devenit foarte serioasă din momentul în care , în mod oficial, mai multe țări și-au anunțat decizia d a-și retrage reprezentanții din concurs. Irlanda, Spania, Olanda, Slovenia și Islanda au anunțat acest lucru, situația din Gaza fiind principalul motiv invocat alături de practici de vot acuzate ca fiind incorecte cu ocazia precedentei ediții a EUROVISION. În Irlanda, rețeaua RTE a spus că, din cauza crizei umanitare din Gaza, este convinsă că o participare la concurs ar fi „inadmisibilă”, la fel ca rețeaua de difuzare AVROTROS din Olanda care spune că nu-și poate justifica prezența la Viena în contextul actual.

Rețelele de televiziune din aceste țări ar dori totuși să transmită concursul, cele din Olanda și Islanda, altele au luat decizii radicale. Spania va transmite în loc de EUROVISION propriul său concurs muzical. programând în schimb documentare Unele televiziuni naționale au mers chiar mai departe cu o decizie radicală: șeful Radioteleviziunii din Slovenia a declarat că în perioada orară de program când ar fi trebuit să fie transmisiile de la concurs, va fi difuzată o serie de documentare despre situația din Palestina, tot așa a decis și Islanda, difuzând documentarul Vocile Palestinei.

Foarte tristă situație. Devine din ce în ce mai tristă și tensionată deoarece, oricât s-ar strădui toată lumea să ascundă acest lucru, acest concurs și multe alte asemenea lui, nu mai pot să se țină departe de turbulențele politice și, mai ales, sunt folosite drept trambulină pentru bătăliile politice. Rezultatul fiind cel așteptat, adică aprofundarea diviziunilor sociale și a climatului de intoleranță.

Toată lumea vrea să excludă pe toată lumea, în final mesajele de ură devenind prioritare în piața publică.