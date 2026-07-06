Articol publicitar

Cât costă o experiență completă la NIBIRU? Între 100 și 150 RON de persoană pentru o seară care reunește zeci de experiențe

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În ultimii ani, o seară petrecută pe litoral a însemnat, de cele mai multe ori, mai multe opriri: un restaurant, un concert, o atracție, poate un club. Fiecare experiență presupune un alt bilet, un alt drum și un alt cost.

1000131309 jpg

NIBIRU propune un model diferit. În loc să distribuie divertismentul în mai multe locuri, reunește gastronomia, concertele, spectacolele, activitățile și festivalurile într-un singur spațiu. Din această perspectivă, un buget orientativ de 100–150 RON de persoană poate acoperi o experiență completă pe Promenada NIBIRU, adaptată fiecărui stil de petrecere a timpului liber.

Startul experiențelor de vară în NIBIRU

1000131310 jpg

Între 8 și 12 iulie, Beach, Please! deschide sezonul cu cinci zile dedicate muzicii urbane, trap și hip-hop, oferind primul contact cu energia noii destinații estivale. Din 16 iulie, NIBIRU intră în programul zilnic și rămâne deschis timp de 46 de zile consecutive, până pe 30 august, între orele 18:00 și 03:00.

Cum se construiește un buget de 100–150 RON de persoană

Un buget orientativ de 100–150 RON de persoană este suficient pentru ca un vizitator să petreacă o seară completă pe Promenada NIBIRU.

Experiența poate începe cu accesul cumpărat online, care oferă unul dintre principalele avantaje ale proiectului: 25 RON se transformă într-un voucher pentru băuturi, utilizabil în locație. Practic, valoarea accesului revine vizitatorului sub forma consumului.

La acesta se poate adăuga o masă sau street food, unde costul mediu este de aproximativ 50 RON, o băutură suplimentară și, pentru cei care își doresc experiențe în plus, acces la Hype Play, unde jocurile arcade și experiențele VR funcționează pe bază de tokenuri, sau un spectacol de stand-up comedy la The Fool, unde biletele încep de la 9,9 RON pentru o reprezentație, iar show-urile speciale ajung până la 49,99 RON. Valoarea este orientativă și poate varia în funcție de restaurantul și experiențele alese.

Ce primești odată ce ai intrat pe Promenadă

1000131312 jpg

O parte importantă din valoarea experienței NIBIRU este deja inclusă odată cu accesul pe Promenadă. În fiecare seară au loc concerte live pe NIBIRU Center Stage, spectacole cu acrobați, dansatori, artiști stradali și caricaturiști, producții artistice și momente de animație care se desfășoară continuu pe întreaga promenadă.

Vizitatorii pot explora roata panoramică NIBIRU, tiroliana, Roller Ring, Muzeul Planetelor, instalația imersivă MINA, TaranTerra, expoziția de reptile, terenul de baschet, internet café-ul dedicat gamingului și zonele de relaxare amenajate de-a lungul traseului. Toate acestea fac parte din același spațiu construit pentru ca o seară să poată fi petrecută fără deplasări între mai multe locații.

Promenada reunește, în același timp, peste 30 de restaurante, cafenele și baruri, astfel încât experiențele culinare devin parte din parcursul serii, alături de spectacole și concerte.

Festivalurile verii

Calendarul NIBIRU este construit în jurul unor festivaluri și formate tematice care acoperă gusturi foarte diferite. Printre cele mai importante se află GALAXIA, NEBULA X, K-Pop Days, Rock Days, Stardust, Retrograde și Porc Fest.

GALAXIA – 17–19 iulie. Un festival amplu, cu energie puternică, care reunește muzica latino, pop și muzica electronică într-o singură experiență de vară. Lineup-ul îi include pe Ozuna, DJ Snake, Farruko, Nicky Jam, Timmy Trumpet, HUGEL, INNA, Olly Alexander (Years and Years), MOJOO, Salvatore Ganacci, Clean Bandit, GORDO și Lucenzo.

NEBULA X – 23–26 iulie. Un festival de club culture, centrat pe muzica electronică și pe atmosfera scenei de rave. Lineup-ul îi include pe Charlotte de Witte, Black Coffee, John Summit, Shimza, Stoffela, Mahony, Marco Carola și The Martinez Brothers.

K-Pop Days – 1–2 august. Un festival construit în jurul comunității fanilor K-pop, care beneficiază de un spațiu dedicat în sezonul NIBIRU. Lineup-ul îi include pe Taemin, Jeon Somi și Xenith.

RETROGRADE – 28–30 august. Un festival inspirat de nostalgia anilor 2000, centrat pe sunetul și energia acelei perioade, cu un lineup care îi include pe Timbaland, Fat Joe, Busta Rhymes, Ja Rule, Keri Hilson și Eve.

La STARDUST, lineup-ul este format din Nana, Haddaway, The Mad Stuntman, Corona, ATC, Garcia și Eric Martin of Technotronic. Evenimentul are loc pe 15 august 2026, la NIBIRU Arena, între orele 18:00 și 03:00.

PORC FEST are loc în weekendul 22–23 august 2026, la NIBIRU Arena. Lineup-ul anunțat îi reunește pe Deliric x Silent Strike, Guess Who, Sami G, Blanco, Ștefan Costea x George Pitariu și Vlad Flueraru pe 22 august, respectiv CTC, El Nino, Maximilian, D.Z.W.S, Lucawts și Tomi Marfa pe 23 august.

Prin diversitatea festivalurilor și a artiștilor invitați, NIBIRU aduce în același loc generații, comunități și stiluri muzicale diferite, transformând vara într-o 

experiență trăită împreună.

O nouă perspectivă asupra unei seri petrecute pe litoral

Diferența adusă de NIBIRU nu constă într-o singură atracție sau într-un singur concert, ci în modul în care acestea funcționează împreună.

În locul unei seri împărțite între mai multe destinații, vizitatorii găsesc într-un singur spațiu gastronomie, concerte live, spectacole, activități pentru familii, sport, tehnologie, shopping, stand-up comedy și festivaluri internaționale.

Din această perspectivă, un buget orientativ de 100–150 RON de persoană poate acoperi o experiență completă, în care accesul cu voucher pentru băuturi, programul artistic inclus, restaurantele și numeroasele activități disponibile pe Promenadă sunt completate, la alegere, de experiențe precum Hype Play, spectacolele The Fool sau evenimentele speciale organizate în NIBIRU Arena.

Prin această abordare, NIBIRU schimbă logica unei ieșiri la mare: experiențele nu mai sunt răspândite în mai multe locuri, ci reunite într-o singură destinație, construită să ofere un program diferit în fiecare seară, pe parcursul celor 46 de zile de funcționare.

Cum repoziționează NIBIRU litoralul românesc

NIBIRU propune o altă perspectivă asupra vacanței pe litoral. În locul unui program fragmentat între mai multe destinații și activități, proiectul reunește într-un singur spațiu divertismentul, gastronomia, shoppingul și evenimentele live.

Promenada, festivalurile, scenele, zonele dedicate familiilor, restaurantele și spațiile comerciale sunt concepute să funcționeze împreună. Din această perspectivă, NIBIRU introduce un nou mod de petrecere a timpului liber pe litoralul românesc, construit în jurul unei experiențe continue, de la prima până la ultima oră a serii.

Prezența unor artiști internaționali și calendarul de evenimente poziționează NIBIRU printre cele mai importante destinații estivale de entertainment din regiune, cu atractivitate pentru publicul din România și din întreaga Europă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
Efectele politicilor lui Bolojan. Consumul s-a prăbușit în România pentru a zecea lună consecutiv. Datele dezastrului, de la Institutul Național de Statistică
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Adrian Porumboiu, reacţie explozivă în scandalul anulării cartonaşului roşu al lui Balogun: „Au strivit! Au intrat cu bocancii în sport”. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce nu a fost arestat preventiv Viorel Pașca, șeful azilelor ilegale din Bihor: „Persoanele beneficiau de spații de cazare dotate, hrană, îmbrăcăminte, acces la medicație și servicii medicale”
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
click.ro
image
Imagini șocante cu o femeie care își bate fiica pe stradă, la Constanța. Când trecătorii intervin, le strigă: „Luați-o și creșteți-o!”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
De ce îşi doresc PNL şi AUR ca PSD să dispară. Cristian Pîrvulescu, la Podcasturile Observator 360
observatornews.ro
image
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Concediile în România, afectate de schimbarea voucherelor de vacanță. Sumele decontate au scăzut puternic
playtech.ro
image
De ce i-a fost anulată, de fapt, suspendarea lui Balogun, după intervenția lui Donald Trump. Mitică Dragomir a făcut dezvăluirea momentului
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului Balogun
digisport.ro
image
Cât costă o experiență completă la NIBIRU? Între 100 și 150 RON de persoană pentru o seară care reunește zeci de experiențe
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată super vila în care locuiește David Popovici. Lângă locuința sa există terenuri de sport și o piscină semiolimpică / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 6 Iulie. Ziua în care ghinionul se poate transforma în cel mai mare noroc 
mediaflux.ro
image
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Îți taie respirația!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”
click.ro
image
Loredana Groza, răvășitoare în Monaco. Artista și-a surprins fanii cu imagini spectaculoase în costum de baie
click.ro
image
Cum şi-a sărbătorit Medana, soția lui Alin Oprea, băiatul? Ce a putut să-i transmită solistul de la Talisman fiului său vitreg? „Au o relație apropiată”
click.ro
Erling Haaland și Prințesa Ingrid Alexandra FOTO Instagram jpg
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!
okmagazine.ro
Placinta fara blat cu dovlecei Sursa foto shutterstock 277679408 jpg
Deliciu fără blat. Plăcinta cu dovlecei, gata cât ai clipi
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”

OK! Magazine

image
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!