Bruce Springsteen va lansa un album de coveruri ale unor piese soul

Rockerul american Bruce Springsteen va lansa pe 11 noiembrie, prin intermediul casei de discuri Columbia Records, un nou album de studio, care va conţine 15 coveruri ale unor piese soul, informează site-ul revistei Variety.

Intitulat ,,Only The Strong Survive", acest album este compus din coveruri ale unor piese clasice din cataloagele muzicale deţinute de casele de discuri Motown şi Stax Records.

Cele 15 melodii seamănă foarte mult cu piesele clasice difuzate în anii '60 şi începutul anilor '70 de posturile radiofonice specializate în muzică soul.

Acest album, cel de-al 21-lea material de studio din discografia lui Bruce Springsteen, beneficiază şi de interpretări vocale ale unei legende a muzicii soul, Sam Moore, precum şi de contribuţii aduse de E Street Horns, aranjamente muzicale realizate de Rob Mathes şi de backing vocals asigurate de Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins şi Fonzi Thornton.

Albumul ,,Only The Strong Survive" a fost înregistrat în studioul Thrill Hill Recording din New Jersey şi este produs de Ron Aniello.

Acesta este primul album de studio lansat de Bruce Springsteen după materialul său discografic ,,Letter To You" din 2020.

Starul american se va reuni cu grupul său E Street Band în luna februarie pentru a-şi relua turneul internaţional, în cadrul căruia a vândut deja peste 1,6 milioane de bilete cu ocazia unor concerte susţinute în Statele Unite şi în Europa.