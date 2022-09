Ringo Starr, fost membru al trupei The Beatles, lansează un nou EP

Muzicianul britanic Ringo Starr va lansa vineri cel de-al treilea album scurt din ultimii doi ani, "EP3", care, cu patru piese înregistrate alături de colaboratori precum cântăreaţa americană Linda Perry, va continua seria precedentelor EP-uri "Change The World" (2021) şi "Zoom In" (2021), conform Agerpres.

La fel ca şi în cazul celor două înregistrări anterioare, acest nou album al fostului membru al trupei The Beatles a fost înregistrat în Statele Unite în propriul studio din Roccabella West din Beverly Hills şi include "versuri optimiste, melodii lejere şi noi colaboratori care creează piese ce acoperă spectrul country, pop, reggae şi rock and roll", se arată într-un comunicat emis joi de casa de discuri.

După melodia din deschidere, "World Go Round", albumul "EP3" include piesele "Everyone and Everything", "Let's Be Friends" şi "Free Your Sol", cu Dave Koz la saxofon şi spaniolul Jose Antonio Rodriguez la chitară.

"Lansarea mai frecventă a EP-urilor îmi permite să continui să fiu creativ şi să ofer fiecărei melodii un pic mai multă dragoste", a explicat Starr, citat în comunicatul casei de discuri Universal Music.

În 2019, fostul membru al formaţiei The Beatles, care şi-a început cariera solo în 1970 odată cu albumul "Sentimental Journey", a lansat cel mai recent LP intitulat "What's My Name".