Beach, Please! face show total de Black Friday: 10.000 de bilete vândute și primul headliner anunțat pentru 2026: Don Toliver

Publicat:

Cel mai mare festival de muzică din Europa a transformat Black Friday într-un spectacol al experiențelor. Beach, Please! a vândut peste 10.000 de abonamente în 72 ore.

BP Don Toliver Artist Announcement 2026 16x9 png

Campania realizată în parteneriat cu eMAG a adus reduceri record, prețuri simbolice de 10 lei pentru primele 100 de bilete, epuizate în prima secundă, și valuri succesive de discounturi de 40%, 30% și 20%. Rezultatul: un nou record de vânzări și un val uriaș de reacții în online.

„Tinerii din România nu mai cumpără doar produse, ci momente care devin amintiri. Beach, Please! este despre apartenență, prietenie și energie comună. Ceea ce s-a întâmplat de Black Friday ne arată clar: festivalurile sunt noul lux al generației Z”, a declarat Selly, fondatorul festivalului.

Primul headliner anunțat: Don Toliver

Beach, Please! 2026 se anunță deja ca cea mai spectaculoasă ediție de până acum, iar organizatorii au confirmat primul nume din line-up: Don Toliver, un superstar internațional care va urca pentru a doua oară pe scena festivalului. Rapper american și compozitor, Toliver a cucerit topurile prin modul său de a combina hip-hip-ul cu R&B, pop și chiar și rock. El a devenit cunoscut în 2018, odată cu lansarea mixtape-ului Donny Womack, apariția pe albumul Astroworld al lui Travis Scott și succesul viral al single-ului No Idea (2019). De atunci, a lansat mai multe albume de succes, printre care Heaven or Hell (2020), și a câștigat recunoaștere internațională prin colaborări aflate în fruntea topurilor, precum Lemonade, alături de Internet Money, Gunna și NAV. Motivul pentru care organizatorii l-au invitat este chiar entuziasmul fanilor din România care l-au cerut din nou, după show-ul incredibil făcut in 2024.

Anunțul a fost făcut printr-un show transmis live pe Youtube, canalului lui Selly, la finalul a 12 ore de livestream și a inclus un monstertruck, 2 motocicliști și fachiri. Transmisiunea în direct de 12 ore din data de 7 noiembrie, un proiect special eMAG, a strâns deja jumătate de milion de vizualizări. 

Cu o comunitate de peste 150.000 de participanți la ediția din 2025 și un impact digital care depășește zeci de milioane de vizualizări, Beach, Please! rămâne fenomenul cultural care definește o generație.

Despre Beach, Please!

Lansat în 2022, Beach, Please! este cel mai mare festival din Europa și unul dintre cele mai influente evenimente muzicale din regiune. A adus pe aceeași scenă artiști internaționali precum A$AP Rocky, Yeat, Wiz Khalifa și Travis Scott, redefinind experiența festivalieră pentru publicul tânăr din România. În 2025, festivalul a avut un trafic de preste 500.000 de persoane,

Ediția a 5-a va avea loc între 8–12 iulie și marchează aniversarea festivalului.

Bilete pe: beach-please.ro

