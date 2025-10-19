A murit Sam Rivers, unul dintre fondatorii Limp Bizkit. Basistul avea 48 de ani

Sam Rivers, basistul și membrul fondator al trupei americane Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani, a anunțat trupa sa pe rețelele de socializare.

Grupul a anunțat vestea pe rețelele de socializare, descriindu-l pe Rivers drept „nu doar basistul nostru”, ci „sufletul sunetului nostru”.

„Astăzi ne-am pierdut fratele. Colegul nostru de trupă. Inima noastră,. Sam Rivers nu era doar basistul nostru — era magie pură. Pulsul din spatele fiecărui cântec, liniștea din haos, sufletul din sunet”, a scris trupa într-o postare pe Instagram.

„De la prima notă pe care am cântat-o împreună, Sam a adus o lumină și un ritm care nu vor putea fi niciodată înlocuite. Talentul său era natural, prezența sa de neuitat, inima sa uriașă”, au mai scris membrii trupei.

Cauza morții sale nu a fost dezvăluită, scrie BBC.

Limp Bizkit, formată din Fred Durst, John Otto, DJ Lethal și Rivers, s-a înființat în 1994. Cu stilul său ce combina hip-hop-ul și rock-ul, precum și cu versurile pline de expresii vulgare, trupa a definit sunetul anilor ’90 și a fost creditată pentru aducerea muzicii heavy în mainstream.

„Suntem în stare de șoc”, a scris DJ Lethal (al cărui nume real este Leor Dimant) într-un comentariu la anunțul postat pe Instagram.

El le-a cerut fanilor să respecte intimitatea familiei lui Rivers.

Pe lângă talentul său muzical — Rivers a câștigat premiul Gibson pentru cel mai bun basist în anul 2000 — trupa a subliniat și implicarea sa caritabilă în omagiul adus.

„Vei trăi mai departe prin muzica ta și prin viețile pe care le-ai salvat cu muzica, activitatea ta caritabilă și prieteniile tale”, a scris DJ Lethal.

Rivers a părăsit Limp Bizkit în 2015 pentru câțiva ani din cauza unei boli de ficat provocate de „consumul excesiv de alcool”, a declarat el autorului Jon Wiederhorn pentru cartea Raising Hell.

„M-am lăsat de băut și am făcut tot ce mi-au spus medicii”, spunea el, potrivit publicației Loudwire. „Am urmat tratamentul pentru alcool și am făcut un transplant de ficat, care a fost o potrivire perfectă.”