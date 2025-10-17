Ace Frehley a murit. Chitaristul și cofondatorul trupei Kiss avea 74 de ani

Ace Frehley, chitaristul principal și cofondatorul trupei Kiss, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani. Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută, a anunţat familia.

„Suntem complet devastaţi şi îndureraţi”, a declarat familia lui Frehley. „În ultimele sale clipe, am avut norocul să-l putem înconjura cu cuvinte, gânduri, rugăciuni şi intenţii pline de iubire, grijă şi pace, în timp ce părăsea această lume. Preţuim toate amintirile frumoase, râsul său şi celebrăm puterea şi bunătatea pe care le-a dăruit celorlalţi. Amploarea dispariţiei sale este de proporţii epice şi depăşeşte înţelegerea. Reflectând asupra tuturor realizărilor sale incredibile din viaţă, memoria lui Ace va continua să trăiască pentru totdeauna!”, a transmis familia în comunicat.

Frehley a căzut în studioul său de înregistrări şi s-a lovit la cap la sfârşitul lunii septembrie. A fost internat în spital timp de câteva săptămâni şi conectat la aparate după ce a suferit o hemoragie cerebrală. Accidentul l-a obligat să anuleze un concert în California. Câteva zile mai târziu, echipa sa a postat pe reţelele sociale că anulează restul turneului din 2025, invocând „unele probleme de sănătate”, relatează News.ro.

O sursă de inspiraţie pentru chitarişti de la Tom Morello de la Rage Against the Machine la Slash de la Guns N’ Roses, Ace Frehley a adăugat o doză de riff-uri blues la stilul teatral şi energic al trupei Kiss. El s-a implicat şi în efectele pirotehnice ale trupei, lansând fumigene şi lasere din chitarele sale Gibson Les Paul. Ocazional, cânta şi cu vocea.

Născut Paul Daniel Frehley în New York City în 1951, el a cofondat Kiss în 1973 împreună cu solistul Paul Stanley, basistul şi solistul ocazional Gene Simmons şi bateristul Peter Criss.

Trupa a devenit rapid faimoasă pentru machiajul alb şi negru şi costumele din piele, inspirate de New York Dolls şi Alice Cooper. Fiecare membru avea o personalitate diferită, Frehley fiind Spaceman (sau „Space Ace”), Simmons Demon, Stanley Starchild şi Criss Catman. Feţele membrilor trupei nu au fost dezvăluite timp de mai bine de un deceniu. Între timp, Frehley părăsise Kiss, trecând la o carieră solo în 1982.

Frehley s-a reîntors în Kiss când membrii originali ai trupei s-au reunit în 1996 pentru un turneu de reunire de mare succes şi a rămas până în 2002.