Articol publicitar

A fost făcut public clasamentul celor mai mari 100 de DJ ai lumii

0
0
Publicat:

În această dimineață, la UNVRS Ibiza, a fost anunțat clasamentul oficial Top 100 DJs 2025 realizat de publicația DJ Mag, cel mai așteptat poll al industriei muzicale electronice. Este barometrul global al preferințelor fanilor, un top în care voturile a milioane de oameni din toată lumea stabilesc cine sunt artiștii care definesc cultura muzicii electronice. 

VIZUAL GENERAL jpg

Organizatorii UNTOLD au adus în ultimii ani în România cei mai buni DJ din lume, care au oferit fanilor show-uri memorabile, în premieră internațională sau europeană. Votat pentru al doilea an consecutiv pe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri din lume  (alături de Tomorrowland și Ultra Miami), UNTOLD și-a confirmat statutul de hub global pentru muzica electronică. Faptul că artiștii din vârful clasamentului DJ Mag aleg să fie parte din experiența UNTOLD arată că România are deja un loc bine definit pe harta marilor festivaluri.

DJ-ii din Top 10 au urcat pe scena principală sau pe scenele secundare ale festivalului UNTOLD în cele 10 ediții de până acum. De la David Guetta, Martin Garrix și Armin van Buuren, la Alok, Tiësto sau FISHER, aceștia au ales UNTOLD-ul pentru show-uri memorabile, multe dintre ele în premieră internațională.

guetta jpg

În fruntea clasamentului, pe locul 1, se află din nou David Guetta, care a avut un an spectaculos. Artistul francez și-a lansat în 2025 cea mai ambițioasă rezidență de până acum, Galactic Circus, la UNVRS Ibiza, unde a mixat seturi maraton de patru ore într-o producție futuristă. În paralel, Guetta a anunțat pentru iunie 2026 un show la Stade de France, primul show solo al carierei sale pe această arenă, parte a conceptului The Ultimate Monolith, considerat deja cel mai impresionant concept live al său. Pentru fanii UNTOLD, fiecare apariție a lui Guetta pe Cluj-Arena a oferit momente ce au definit energia festivalului. 

martin jpg

Martin Garrix continuă să domine scena globală în 2025, ocupând locul 2 în clasamentul DJ Mag Top 100 DJs. Anul acesta olandezul a avut o rezidență de de succes la Ushuaïa Ibiza, a fost prezent in lineup-ul celor mai mari festivaluri ale lumii, iar în această vara a revenit pe Cluj-Arena, la UNTOLD X, cu un set creat special pentru ediția aniversară a festivalului.

alok jpg

Alok urcă o poziție în clasamentul celor mai mari DJ ai lumii și ajunge pe locul 3. Brazilianul a ales UNTOLD X pentru o premieră europeană spectaculoasă: show-ul Keep Art Human. După ce a avut un show sold-out pe Arena Pacaembu din São Paulo, artistul brazilian a adus pe Cluj-Arena un concept manifest, construit ca o declarație despre forța creativității umane într-o epocă dominată de tehnologie. Pe scenă au urcat peste 40 de dansatori, coordonați de trupa italiană Urban Theory, ale căror mișcări geometrice, de tip tutting, au fost combinate cu simboluri puternice despre autenticitate și conexiune. Experiența de la ediția aniversară UNTOLD X confirmă rolul UNTOLD ca spațiu unde artiștii de top aleg să-și lanseze show-uri în premieră.

armin jpg

Armin van Buuren, simbolul trance-ului mondial, a primit două distincții majore în cadrul ceremoniei DJ Mag. Olandezul este un artist care continuă să inspire și să inoveze după mai bine de 20 de ani pe scena muzicii electronice. În 2025 ocupă din nou locul 5 în clasamentul DJ Mag Top 100 (Highest Trance Award) și a fos recompensat cu trofeul Outstanding Contribution Award, o recunoaștere pentru impactul său asupra muzicii trance și asupra culturii dance la nivel global. Pentru fanii UNTOLD, Armin nu mai este doar un nume din lineup, ci o parte din identitatea festivalului.

De la prima ediție și până azi, fiecare apariție pe Cluj-Arena este o celebrare a legăturii speciale cu fanii festivalului. La UNTOLD X, setul său de trei ore, a fost conceput cu o scenografie integrată special pentru această aniversare.

În 2025, clasamentul DJ Mag a adus câteva schimbări importante, reflectând diversitatea scenei electronice. Anyma, unul dintre headlinerii UNTOLD X își face debutul în top 10 și confirmă ascensiunea curentului melodic techno, un stil care a câștigat un public uriaș și la UNTOLD. FISHER urcă până pe locul 7, în 2025 australianul a bifat prima apariție pe scena principală a festivalului UNTOLD, unde setul lui a devenit unul dintre momentele definitorii ale ediției aniversare. Charlotte de Witte, un nume care s fost prezent în lineup-ul festivalurile din UNTOLD Universe, a urcat în clasamentul Top 100 DJs, consolidând poziția genului techno în clasamentul global. În același top regăsim și artiști consacrați ai scenei festivalurilor, precum Dimitri Vegas & Like Mike sau Timmy Trumpet, prezențe constante la UNTOLD și nume care continuă să atragă fani în număr impresionant pe marile scene ale lumii.

Clasamentul DJ Mag Top 100 DJs nu este doar o listă de nume, este oglinda unei culturi globale care se reinventează constant. Acești DJ fac parte dintr-o listă impresionantă de superstaruri care au transformat UNTOLD într-un brand global în industria marilor evenimente muzicale ale lumii.

După un deceniu de magie, UNTOLD intră într-o nouă etapă sub conceptul UNTOLD ONE, care promite cel mai spectaculos capitol de până acum: premiere internaționale, show-uri unice, producții vizuale impresionante, artificii, drone și lasere care vor redefini experiența de festival.

UNTOLD ONE va avea loc între 6 și 9 august 2026, la Cluj-Napoca, iar fanii trebuie să se înregistreze pe untold.com pentru acces prioritar la abonamente. Vânzarea oficială începe pe 6 octombrie 2025.

Muzică

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV România, actor-cheie în apărarea Europei. Planul dezvăluit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu
digi24.ro
image
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
mediafax.ro
image
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
observatornews.ro
image
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
playtech.ro
image
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți fotbaliști cunoscuți
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
Statul ridică drone pentru a verifica casele românilor. Când se pune în practică măsura
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Horoscop luna octombrie 2025. Cinci zodii au karma de partea lor și își vor schimba destinul cu 180 de grade
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe